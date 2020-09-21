В "Слуге народа" настаивают, что не нарушали закон, когда проводили конференцию на территории КНУ им. Шевченко

Мероприятие партии "Слуги народа" на территории Киевского национального университета им. Т. Шевченко, которое прошло 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства, вопреки утверждениям студсовета вуза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного", — сказано в нем.

Отмечается, что мероприятие состоялось на части открытой территории вуза и в выходной день при отсутствии преподавателей и студентов.

Согласно сообщению, не использовались никакие аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в тот же день.

"Любая агитация не могла осуществляться в принципе, поскольку в соответствии с положениями Избирательного кодекса она может появиться только после появления соответствующих субъектов избирательного процесса. Местная организация партии становится субъектом после выдвижения - а этот процесс пока продолжается", — также говорится в сообщении.

"Слуга народа считает, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева, политсила выступит с инициативой, чтобы ворота дворике были открыты для всех желающих в дневное время.

Как сообщали Українськi Новини, студенческий парламент КНУ им. Шевченко считает нарушением законодательства проведение партией "Слуга народа" публичного мероприятия на территории университета 20 сентября.

20 сентября Киевская городская организация партии "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

В сентябре социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, показавшее, что перед выборами в Киевский городской совет рейтинг партий УДАР и ЕС снизился, а у "Слуги Народа" и "Голоса" вырос.

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