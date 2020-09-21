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21 сентября 2020, понедельник, 14:10 1402
Происшествия 2020-09-21T14:11:35+03:00
Українські Новини
Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове

Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове

Кира Молчанова
Львов, ДТП, Маршрутка, Назар Холодницкий, ДТП с маршруткой
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Маршрутное такси сбило на пешеходном переходе во Львове невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, недавно подавшего в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в патрульной полиции.

По его словам, ДТП произошло в понедельник в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман".

Маршрутка наехала на пешехода Юлию Бойко, которая является невестой Холодницкого.

"Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", - сказал собеседник.

По предварительным данным, она получила легкие телесные повреждения.

Девушка госпитализирована.

Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит.

Ранее Українськi Новини писали о возможных причинах увольнения Холодницкого, а также о том, что будет с САП и НАБУ.

Кроме того, Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова.

Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

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