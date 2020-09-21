Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове

Маршрутное такси сбило на пешеходном переходе во Львове невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, недавно подавшего в отставку. Об этом Українським Новинам сообщил источник в патрульной полиции. По его словам, ДТП произошло в понедельник в 11:30 по ул. Дорошенко, 25 во Львове с участием автобуса марки "Атаман". Маршрутка наехала на пешехода Юлию Бойко, которая является невестой Холодницкого. "Вследствие ДТП девушка получила телесные повреждения, диагноз устанавливается", - сказал собеседник. По предварительным данным, она получила легкие телесные повреждения. Девушка госпитализирована. Холодницкий эту ситуацию пока никак не комментирует, на связь не выходит. Ранее Українськi Новини писали о возможных причинах увольнения Холодницкого, а также о том, что будет с САП и НАБУ. Кроме того, Холодницкий прокомментировал информацию о своем участии в выборах мэра Львова. Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.