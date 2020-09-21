подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 12:57 272
Общество 2020-09-21T13:00:01+03:00
Українські Новини
"Слуги народа" провели конференцию в КНУ им. Шевченко. Студенты назвали это нарушением закона

"Слуги народа" провели конференцию в КНУ им. Шевченко. Студенты назвали это нарушением закона

Кира Молчанова
Студенты, КНУ имени Шевченко, Слуга народа, Местные выборы, Местные выборы-2020
Конференция Слуги Народа в КНУ им. Шевченко. Скриншот видео
Конференция Слуги Народа в КНУ им. Шевченко. Скриншот видео

Студенческий парламент Киевского национального университета им. Т. Шевченко считает нарушением законодательства проведение партией "Слуга народа" публичного мероприятия на территории университета 20 сентября.

Об этом говорится в заявлении студпарламента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета", — сказано в нем.

Согласно ч. 3 ст. 31 закона "Об образовании", партии, их члены, депутаты и кандидаты в депутаты не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.

"Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 1/9-525", — говорится в сообщении.

Юридический департамент студпарламента убежден, что в понимании закона не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия непосредственно в самом здании университета или же на его территории, а также объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или же их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной партией.

"СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - говорится в заявлении.

Студпарламент выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и осудил проведение любой политической агитации на территории учебных заведений.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября Киевская городская организация партии "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из состава фракции "Слуга народа". До этого его обвинили в коррупции.

В сентябре социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, показавшее, что перед выборами в Киевский городской совет рейтинг партий УДАР и ЕС снизился, а у "Слуги Народа" и "Голоса" вырос.

Больше новостей о: Студенты КНУ имени Шевченко Слуга народа Местные выборы Местные выборы-2020

США возобновили выдачу виз украинским студентам...
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учи...
Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны...
Силовики оценили по просьбе ЦИК возможность провед...
В Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом - 275 новых случаев за сутки
Заболеваемость и смертность от коронавируса падают второй день подряд. Данные по областям
Новости
Маршрутка сбила на переходе невесту экс-главы САП Холодницкого во Львове 14:10
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
Шевченко находится на рабочем месте, а встречу в США Нацбанк не планировал 13:42
Принятие закона об онлайн-торговле и почтовой доставке лекарств защитит украинцев от фальсификата, - Евгений Смычок 13:32
В "Слуге народа" настаивают, что не нарушали закон, когда проводили конференцию на территории КНУ им. Шевченко 13:23
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Переход на зимнее время-2020. Когда украинцы переведут стрелки часов 05:45
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Жители Одесчины требуют от власти навести порядок с безопасностью в порту "Южный" 16:03 Документ
больше новостей
Украина на карантине 194-й день. Какие ограничения действуют в "красной" и "оранжевой" зонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok