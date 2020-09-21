"Слуги народа" провели конференцию в КНУ им. Шевченко. Студенты назвали это нарушением закона

Студенческий парламент Киевского национального университета им. Т. Шевченко считает нарушением законодательства проведение партией "Слуга народа" публичного мероприятия на территории университета 20 сентября.

Об этом говорится в заявлении студпарламента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета, нарушение норм действующего законодательства Украины и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета", — сказано в нем.

Согласно ч. 3 ст. 31 закона "Об образовании", партии, их члены, депутаты и кандидаты в депутаты не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях.

"Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября 2020 1/9-525", — говорится в сообщении.

Юридический департамент студпарламента убежден, что в понимании закона не имеет значения, проводятся ли подобные мероприятия непосредственно в самом здании университета или же на его территории, а также объявлены ли публичные мероприятия официально как политические или же их политический характер вытекает из наличия политической символики и политических фигур, которые ассоциируются с конкретной партией.

"СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", - говорится в заявлении.

Студпарламент выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и осудил проведение любой политической агитации на территории учебных заведений.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября Киевская городская организация партии "Слуга народа" выдвинула кандидатом на пост мэра Киева депутата Верховной Рады от одноименной фракции Ирину Верещук.

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из состава фракции "Слуга народа". До этого его обвинили в коррупции.

В сентябре социологическая группа "Рейтинг" провела исследование, показавшее, что перед выборами в Киевский городской совет рейтинг партий УДАР и ЕС снизился, а у "Слуги Народа" и "Голоса" вырос.

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