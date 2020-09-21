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21 сентября 2020, понедельник, 15:08 1135
Общество 2020-09-21T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ

В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ

Кира Молчанова
Школа, Киевская область, Коронавирус, дистанционное обучение, Коронавирус в школе
Коронавирус в школе. Фото: Pixabay
Коронавирус в школе. Фото: Pixabay

31 учреждение общего среднего образования, в которых обучаются 13 939 учеников, в Киевской области переведены на дистанционную форму обучения из-заCOVID-19.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Переведено на дистанционную форму обучения 31 учреждение общего среднего образования, в которых 13 939 учеников", - сказано в нем.

144 отдельных класса в 81 школе Киевской области также переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Общее количество учеников и учителей, которые переведены на дистанционное обучение, составляет 17 908 человек.

По состоянию на понедельник, 14 сентября, в 112 учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекции у работников и учащихся.

Также 17 учреждений дошкольного образования закрыты на карантин.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 20 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 275 человек до 19 758, умерших - на 2 до 318.

Всего накануне количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 675 до 178 353, количество умерших от заболевания - на 26 человек до 3 583 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 9,8%, новых летальных случаев - на 36,6%.

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