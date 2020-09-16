Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи", возле которого собрались хасиды

Кабинет Министров решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области. Это тот пункт пропуска, возле которого паломники-хасиды ожидают пропуска в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение принято 16 сентября во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу. Нарушитель шел по болотистой местности, вероятно, надеясь, что так ему удастся остаться незамеченным.

По словам председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, количество хасидов на границе может возрасти до 3 тысяч.

Тем временем, в Умани уже не 6, а 8 паломников больны коронавирусом.

В этой связи МИД Украины просил Беларусь не пропускать на выезд в Украину паломников-хасидов согласно распоряжению Кабмина о запрете въезда иностранцев в период карантина.

Впрочем, часть гостей из Израиля, возможно, пустят. Об этом МИД попросил Президента Украины.

Пока этого не случилось, паломники ждут на границе и живут в палатках. По словам представителей МИД, они обеспечены едой и напитками.

В Умани во время празднования Рош ха-Шана правопорядок будут совместно обеспечивать сотрудники полиции Украины и Израиля.

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