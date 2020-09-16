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  • В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены
16 сентября 2020, среда, 08:21 371
Политика 2020-09-16T09:00:01+03:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены

В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены

Ольга Фандорина
Беларусь, Граница, Хасиды, Хасиды в Украине
Хасиды на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ
Хасиды на границе. Фото: пресс-служба ГПСУ

Паломники на границе с Беларусью обеспечены едой и напитками. В МИД призвали продолжить коммуникацию по решению этого вопроса на уровне правительств Украины и Израиля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

Енин, в частности, рассказал, что много времени уделил во вторник тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Беларусью, в том числе провел встречу с послом Израиля Джоэлем Лионом.

По его словам, несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

В МИД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань.  Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

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