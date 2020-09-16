В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены

Паломники на границе с Беларусью обеспечены едой и напитками. В МИД призвали продолжить коммуникацию по решению этого вопроса на уровне правительств Украины и Израиля. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

Енин, в частности, рассказал, что много времени уделил во вторник тематике хасидов и ситуации в отдельных пунктах пропуска на границе с Беларусью, в том числе провел встречу с послом Израиля Джоэлем Лионом.

По его словам, несмотря на то, что значительное количество граждан Израиля продолжает находиться между белорусским и украинским пунктами пропуска, совместными усилиями украинской власти, посольств Израиля в Украине и Беларуси, а также ряда еврейских общин Украины удалось обеспечить паломников кошерной едой и напитками.

В МИД напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань. Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости