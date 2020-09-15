МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хасидов в Украину

Глава МИД Израиля Арье Дери во вторник, 15 сентября, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украинско-белорусской границе. Об этом идет речь в письме, которое передал посол Израиля Джоэл Лион, передает Корреспондент.

"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме.

Письмо Зеленскому. Фото: Корреспондент

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань.



Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

Министерство иностранных дел просит Беларусь не пропускать на выезд в Украину паломников-хасидов согласно распоряжению Кабмина о запрете въезда иностранцев в период карантина.

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