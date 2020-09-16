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16 сентября 2020, среда, 10:50 1037
Происшествия 2020-09-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Шел болотами в Умань. Пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу

Шел болотами в Умань. Пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу

Кира Молчанова
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Нарушитель границы. Фото: ГПСУ
Нарушитель границы. Фото: ГПСУ

Некоторые из хасидов, которые собрались на границе Украины и Беларуси, пытаются обойти пункты пропуска, чтобы попасть в Умань. Такого паломника задержали украинские пограничники, вернули его на сопредельную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина пытался незаконно перейти границу в обход пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области. На границе его задержали пограничники. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

Пограничники отметили, что нарушитель шел по болотистой местности, вероятно, надеясь, что так ему удастся остаться незамеченным.

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону.

 

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Государственная пограничная служба заявляла об отсутствии случаев задержания паломников-хасидов на границе с Беларусью.

По словам председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко, количество хасидов на границе может возрасти до 3 тысяч.

Тем временем, в Умани уже не 6, а 8 паломников больны коронавирусом.

В этой связи МИД Украины просил Беларусь не пропускать на выезд в Украину паломников-хасидов согласно распоряжению Кабмина о запрете въезда иностранцев в период карантина.

Впрочем, часть гостей из Израиля, возможно, пустят. Об этом МИД попросил Президента Украины.

Пока этого не случилось, паломники ждут на границе и живут в палатках. По словам представителей МИД, они обеспечены едой и напитками.

В Умани во время празднования Рош ха-Шана правопорядок будут совместно обеспечивать сотрудники полиции Украины и Израиля.

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