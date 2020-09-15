Украина попросила Беларусь не пропускать хасидов через границу

Министерство иностранных дел просит Беларусь не пропускать на выезд в Украину паломников-хасидов согласно распоряжению Кабмина о запрете въезда иностранцев в период карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"За последние сутки на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытие групп иностранных граждан, которые, несмотря на ограничения въезда, пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана. С целью предотвращения незаконного проникновения в Украину групп иностранцев, МИД Украины обратился к белорусской стороне с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", - сказано в нем.

МИД также просит путешествующих уважать правила пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу.

Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов.

Ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области.

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