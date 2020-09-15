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15 сентября 2020, вторник, 13:13 224
Силовые структуры 2020-09-15T13:15:33+03:00
Українські Новини
На границе с Беларусью находятся почти 700 хасидов. Ожидается прибытие еще нескольких тысяч паломников

На границе с Беларусью находятся почти 700 хасидов. Ожидается прибытие еще нескольких тысяч паломников

Кира Молчанова
Беларусь, Граница, Пограничники, Хасиды, Хасид, Владимир Зеленский, Сергей Дейнеко, Граница с Беларусью, Хасиды в Украине
Хасиды на границе. Фото: ГПСУ
Хасиды на границе. Фото: ГПСУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко ситуацию на границе с Беларусью из-за массового прибытия паломников-хасидов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский обсудил с председателем Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко ситуацию на государственной границе с Республикой Беларусь, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов. Обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы", - сказано в нем.

По данным пограничников, паломники начали прибывать со стороны Беларуси с 15:30 14 сентября.

"Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По словам Сергея Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе находятся 690 граждан.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сообщил Дейнеко.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы и Сумского пограничного отряда, также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Госпогранслужба организовала взаимодействие с пограничным комитетом Беларуси, поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине и с раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Ситуация на границе с Беларусью контролируется.

Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов.

Ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области.

Сегодня утром стало известно, что пограничиники не задержали ни одного хасида, которые пытались проехать в Украину.

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