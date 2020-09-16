Тысяча хасидов находятся в пункте пропуска в Черниговской области и пытается попасть в Украину

Около 1 тыс. хасидов находятся в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области и пытаются попасть в Украину, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт до 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Всего между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь. Кроме того отметим, что в Черниговской области напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину", - сказано в нем.

Помимо этого, сообщается, что вечером 15 сентября пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска "Дольск" в Волынской области.

На место прибыл председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Гражданин Израиля, который ожидал пропуска в Черниговской области, попытался незаконно пересечь границу. Он был немедленно задержан и возвращен обратно с запретом въезда в Украину на 5 лет. Поэтому призываю Вас не нарушать законы Украины и не прибегать к незаконным действиям", - отметил он.

Отмечается, что ситуация на границе остается контролируемой.

Подразделения Госпогранслужбы в тесном сотрудничестве с территориальными органами Нацполиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу. Нарушитель шел по болотистой местности, вероятно, надеясь, что так ему удастся остаться незамеченным.

Группы хасидов пытались "прорваться" в Украину со стороны Беларуси. В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены.

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