подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 сентября 2020, среда, 10:57 506
Общество 2020-09-16T11:00:08+03:00
Українські Новини
Тысяча хасидов находятся в пункте пропуска в Черниговской области и пытается попасть в Украину

Тысяча хасидов находятся в пункте пропуска в Черниговской области и пытается попасть в Украину

Елизавета Драбкина
Госпогранслужба, Хасиды, Хасиды в Украине, Хасиды на границе
Хасиды. Фото: Госпогранслужба
Хасиды. Фото: Госпогранслужба

Около 1 тыс. хасидов находятся в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области и пытаются попасть в Украину, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт до 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Всего между украинским и белорусским пунктами пропусков вчера вечером находились около 50 человек, которые после полуночи вернулись на территорию Республики Беларусь. Кроме того отметим, что в Черниговской области напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" по состоянию на 8:00 утра сегодня находятся около 1000 иностранцев, которые не оставляют попыток попасть в Украину", - сказано в нем.

Помимо этого, сообщается, что вечером 15 сентября пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска "Дольск" в Волынской области.

На место прибыл председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Гражданин Израиля, который ожидал пропуска в Черниговской области, попытался незаконно пересечь границу. Он был немедленно задержан и возвращен обратно с запретом въезда в Украину на 5 лет. Поэтому призываю Вас не нарушать законы Украины и не прибегать к незаконным действиям", - отметил он.

Отмечается, что ситуация на границе остается контролируемой.

Подразделения Госпогранслужбы в тесном сотрудничестве с территориальными органами Нацполиции и Нацгвардии имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее пограничники задержали хасида, который незаконно пересек границу. Нарушитель шел по болотистой местности, вероятно, надеясь, что так ему удастся остаться незамеченным.

Группы хасидов пытались "прорваться" в Украину со стороны Беларуси. В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на границе с Беларусью хасиды всем обеспечены.

Больше новостей о: Госпогранслужба Хасиды Хасиды в Украине Хасиды на границе

Шел болотами в Умань. Пограничники задержали хасид...
В Госпогранслужбе заявили, что застрявшие на грани...
МИД Израиля попросил Зеленского пустить тысячу хас...
Украина попросила Беларусь не пропускать хасидов ч...
Налоговая назвала ТОП-5 должников по налогам в Украине
Тысяча хасидов находятся в пункте пропуска в Черниговской области и пытается попасть в Украину
Новости
Программу "теплых кредитов" хотят продлить до 2022, однако в Госбюджете для нее ничего не выделили 11:35
В Украине вспоминают погибших украинских журналистов 11:31
Кабмин сегодня проведет заседание. Повестка дня правительства 11:30
Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров 11:17
В Донецкой области коронавирус выявили в школе и детском саду 11:17
больше новостей
На карантине украинцы за должали за коммуналку миллиарды. Что будет с долгами 05:45
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Украинских пенсионеров ждет сразу несколько повышений: кому и сколько добавят 05:45 Инфографика
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
больше новостей
На обслуживание Зеленского расходы бюджета хотят повысить в полтора раза 11:29
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
НАБУ проиграло суд частному инвестору ЗТМК 14:51
больше новостей
Смертность от коронавируса выросла почти вдвое за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok