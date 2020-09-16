Кабмін закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі", біля якого зібралися хасиди

Кабінет Міністрів вирішив закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області. Це той пункт пропуску, біля якого паломники-хасиди очікують пропуск в Україну.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українськi Новини.

Відповідне рішення прийнято 16 вересня під час засідання уряду.

Такі обмежувальні заходи введені через поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше прикордонники затримали хасида, який незаконно перетнув кордон. Порушник йшов по болотистій місцевості, ймовірно, сподіваючись, що так йому вдасться залишитися непоміченим.

За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, кількість хасидів на кордоні може зрости до 3 тисяч.

Тим часом в Умані вже не 6, а 8 паломників хворі на коронавірус.

У зв'язку з цим МЗС України просив Білорусь не пропускати на виїзд в Україну паломників-хасидів згідно з розпорядженням Кабміну про заборону в'їзду іноземців в період карантину.

В Умані під час святкування Рош ха-Шана правопорядок будуть спільно забезпечувати співробітники поліції України та Ізраїлю.

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