Количество хасидов, заболевших коронавирусом, растет. Уже заражены 8 паломников

У 8 хасидов в Умани выявлен коронавирус, в то время как еще несколько тысяч паломников намерены приехать в Черкасскую область через Беларусь.

Об этом мэр Умани Александр Цебрий сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Если 10 человек, у которых позитивный ПЦР-тест, но после повторного тестирования 2 оказались негативными. Мы их считаем выздоровевшими. На сегодняшний день есть 8 инфицированных Covid-19", — сказал он.

Цебрий отметил, что по договоренности с брацлавскими хасидами был выделен отель специально для больных коронавирусом хасидов.

Они получают лечение амбулаторно.

Кроме того, Цебрий отметил, что на сегодняшний день на территории Умани пребывает более 2 тыс. паломников.

Как сообщали Українськi Новини, Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов.

Ранее Зеленский подтвердил, что в нынешнем году Украина по просьбе Израиля решила ввести ограничения на массовые мероприятия по празднованию Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю) в Умани Черкасской области.

Сегодня утром стало известно, что пограничиники не задержали ни одного хасида, которые пытались проехать в Украину.

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