Пограничники не задержали ни одного хасида на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба констатирует отсутствие случаев задержания паломников-хасидов на границе с Беларусью. Об этом Українським Новинам сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. "Никто не задержан (из паломников)", - сказал он. По его словам, ситуация на границе контролируемая. Демченко отметил, что для пресечения возможного прорыва хасидов через границу задействован резерв пограничников. Пограничники на этом участке работают в усиленном варианте. Как сообщали Українські Новини, Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов. Количество хаисдов, которые заболели коронавирусом в Умани на праздновании Рош ха-Шана возросло с 6 до 8. Для обеспечения порядка в Умань из Израиля прилетели несколько полицейских. 28 августа группа хасидов пыталась попасть в Умань ночью, а местные жители вышли на улицу, чтобы им помешать. После этого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан в Умани. Позднее в одном из уманских супермаркетов подростки напали на хасида и разбили ему нос.