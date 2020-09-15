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15 сентября 2020, вторник, 10:29 898
Силовые структуры 2020-09-15T10:45:01+03:00
Українські Новини
Пограничники не задержали ни одного хасида на границе с Беларусью

Пограничники не задержали ни одного хасида на границе с Беларусью

Кира Молчанова
Беларусь, Граница, Пограничники, Хасиды, Хасид, ГПСУ, Граница с Беларусью, Хасиды в Украине
Хасиды. Фото: ГПСУ
Хасиды. Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба констатирует отсутствие случаев задержания паломников-хасидов на границе с Беларусью.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Никто не задержан (из паломников)", - сказал он.

По его словам, ситуация на границе контролируемая.

Демченко отметил, что для пресечения возможного прорыва хасидов через границу задействован резерв пограничников.

Пограничники на этом участке работают в усиленном варианте.

Как сообщали Українські Новини, Госпогранслужба не пустила в Украину с территории Беларуси несколько сотен паломников-хасидов.

Количество хаисдов, которые заболели коронавирусом в Умани на праздновании Рош ха-Шана возросло с 6 до 8.

Для обеспечения порядка в Умань из Израиля прилетели несколько полицейских.

28 августа группа хасидов пыталась попасть в Умань ночью, а местные жители вышли на улицу, чтобы им помешать.

После этого полиция открыла уголовное производство по факту нарушения прав граждан в Умани.

Позднее в одном из уманских супермаркетов подростки напали на хасида и разбили ему нос.

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