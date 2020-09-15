Группы хасидов пытались "прорваться" в Украину со стороны Беларуси

В понедельник в пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, начали прибывать значительные группы хасидов, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт на месяц.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в соцсети Facebook.

На место массового скопления иностранных граждан прибыл руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко, который встретился с их представителями и объяснил постановление КМУ относительно ограничения въезда иностранцев.

Хасиды пытались прорваться в Украину. Фото: Facebook/Госпогранслужба

"Глава ведомства четко отметил недопущении нарушения границы иностранцами, ведь они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы", - говориться в сообщении.

В то же время Госпрогранслужба была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить Умань.



Ранее мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

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