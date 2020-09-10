Кабмин решил начал большую приватизацию вопреки запрету Рады. Шмыгаль поручил Фонду госимущества продать такие крупные предприятия как Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Электротяжмаш", "Президент-Отель" в Киеве и Одесский НПЗ и Краснолиманскую шахту. Все хорошо. Но Рада запретила приватизацию до конца карантина. Покупателей в кризис особо нет. Оппозиция считает, что придется отдать за бесценок.

Кипр проверяет насколько законно получили его паспорта олигархи из многих стран, в том числе из Украины. На острове вспыхнул скандал после того как газета опубликовала список политически влиятельных людей, владеющих кипрским паспортом. Они получили его взамен на инвестиции, как правило – покупку недвижимости. Против многих звучали обвинения в коррупции. И власти решили проверить все ли ок с документами. Среди наших под проверку попадают Коломойский, Боголюбов, Григоришин, Гайдук, Киперман и другие. Олигархам все сложнее найти тихую гавань или запасной аэродром. Во всем мире растут требования к прозрачности капитала. Правда максимум что им грозит – лишение паспорта, по которому они могли свободно въезжать в ЕС и многие другие страны.



Черновцы протестуют против карантина. Сотни людей вышли под областную администрацию с требованиям открыть школы и начать учебный процесс. Посмотрите видео как к протестующим вышел представитель власти, но толпа его "зафукала".



Буковина первой пострадала от ковида и до сих пор входит в красную зону с самыми строгими ограничениями.



Депутаты хотят штрафовать за неубранные экскременты животных. Максимально –340 грн. Похвальная новация. Правда в процессе законотворчества исчезла обязанность выгуливать собак в намордниках и на поводке. То есть, депутаты предлагают поменять безопасность на чистоту. Но опыт подсказывает, что ни одной цели не достигнут.



Главная кинопремия мира Оскар вводит новые правила - теперь к отбору не допустят фильмы без геев, лесбиянок, расовых или этнических меньшинств или если не будет выполнена "женская квота". Теперь, видимо, фильмы будут оценивать не за художественную ценность, а идеологический баланс. Почти как в СССР, только там квоты были для шахтеров и селян)



ГБР закрыла несколько дел против Порошенко. Дела Портнова по бывшему президенту все еще расследуют. Но до вручения подозрений пока далеко. Бюро также повторно арестовало его коллекцию картин русских живописцев.



Полистайте интервью замглавы ГБР Александра Бабикова, где он впервые рассказывает, что нынешняя система борьбы с коррупцией в виде НАБУ, ГБР и САП - неэффективна.



Депутат Слуги народа Галина Янченко угодила в скандал - назвала детей, вынужденных жить в полосе разграничения на Донбассе "немытыми и нечесанными".



Через полчаса эфира она конечно извинилась. Но было уже поздно. Весь день фейсбук выливал на ней праведный гнев. Не дают ей покоя лавры другой депутатки СН Галины Третьяковой, которая сказала, что у получателей субсидий рождаются "некачественные дети".



Если вы все еще мечтаете о турецком пляже - обратите внимание. Теперь там надо носить маску.



До конца недели в Киеве солнечно и без осадкой. Но уже не так тепло как летом)

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