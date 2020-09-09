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09 сентября 2020, среда, 09:59 6047
Политика 2020-09-09T10:00:01+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными"

Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными"

Ирина Дорофейчук
Дети, Школа, Донбасс, Учебный год, Первоклассники, Янченко
Галина Янченко. Фото: ВРУ
Галина Янченко. Фото: ВРУ

Тема начала нового учебного года на временно оккупированных территориях Донбасса стала предметом словесной перепалки во время ток-шоу в студии одного из украинских телеканалов. Депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко отметила, что начало нынешнего учебного года является знаковым для первоклассников, которые пошли в школу на временно неподконтрольных украинкой власти территориях. Дети, которые родились в 2013-14 годах.

"Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные. На линии разграничения", - заявила депутат Янченко.

Определение детей, как "немытые, не чесаные", задело ведущую программы и она несколько раз пыталась уточнить у Галины Янченко подобное заявление. Журналист отметила, что подобные заявления не приближают людей из временно оккупированных регионов к желанию воссоединиться.

Несколько позже нардеп Галина Янченко заявила, что ее высказывание было эмоциональным и принесла извинения за такие слова.

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