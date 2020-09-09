ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко

Вслед за завершением Госбюро расследований досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко, Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков. "Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", – сказал Бабиков. Он уточнил, что речь идет о закрытии двух-трех дел. При этом он не сообщил, какие это уголовные производства и кто выступал заявителями по ним. Как сообщали Українські новини, Госбюро расследований отказалось сообщить дату следующего допроса Петра Порошенко. Также депутат Гео Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе в Госбюро расследований. Кроме того, Российская Федерация ввела санкции против около 40 человек, среди которых и Петр Порошенко. Также суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.