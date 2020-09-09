ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко

ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Петра Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Петра Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Вслед за завершением Госбюро расследований досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко , Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора ГБР Александр Бабиков.

"Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", – сказал Бабиков.

Он уточнил, что речь идет о закрытии двух-трех дел.

При этом он не сообщил, какие это уголовные производства и кто выступал заявителями по ним.

Как сообщали Українські новини, Госбюро расследований отказалось сообщить дату следующего допроса Петра Порошенко.

Также депутат Гео Лерос отказался отвечать на вопросы на допросе в Госбюро расследований.

Кроме того, Российская Федерация ввела санкции против около 40 человек, среди которых и Петр Порошенко.

Также суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

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