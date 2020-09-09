Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР

Суд повторно наложил арест на коллекцию картин бывшего Президента Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.

"(Коллекция картин) арестована повторно", - сказал он.

Бабиков добавил, что картины находятся под арестом в музее.

"Картины – такие предметы, сохранность которых требует определенного и бережного к ним отношения. Определенных условий. Поэтому, на данном этапе музей – замечательное место для хранения картин. Тем более это дает возможность нашим согражданам полюбоваться и оценить эту замечательную коллекцию", - добавил замдиректора.

По его словам, никаких препятствий для всех желающих их увидеть в музее нет, и чем больше киевлян сможет увидеть эту коллекцию картин, тем больше пользы она принесет.

Также он напомнил, что на завод "Кузница на Рыбальском" ("Ленкузню") тоже наложен арест.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР отказалось сообщить дату следующего допроса Порошенко.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости