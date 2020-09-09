подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
9.09.20 11:00 Пресс-конференция "Выборы в Киеве: вероятные сценарии"

09 сентября 2020, среда, 10:15 1200
Судебная власть 2020-09-09T10:45:08+03:00
Українські Новини
Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР

Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР

Анна Рудык
Арест, Коллекция картин, ГБР, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Суд повторно наложил арест на коллекцию картин бывшего Президента Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель директора Госбюро расследований Александр Бабиков.

"(Коллекция картин) арестована повторно", - сказал он.

Бабиков добавил, что картины находятся под арестом в музее.

"Картины – такие предметы, сохранность которых требует определенного и бережного к ним отношения. Определенных условий. Поэтому, на данном этапе музей – замечательное место для хранения картин. Тем более это дает возможность нашим согражданам полюбоваться и оценить эту замечательную коллекцию", - добавил замдиректора.

По его словам, никаких препятствий для всех желающих их увидеть в музее нет, и чем больше киевлян сможет увидеть эту коллекцию картин, тем больше пользы она принесет.

Также он напомнил, что на завод "Кузница на Рыбальском" ("Ленкузню") тоже наложен арест.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР отказалось сообщить дату следующего допроса Порошенко.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ.

 
Больше новостей о: Арест Коллекция картин ГБР Петр Порошенко

Суд арестовал танкер "Делфи"...
На Дарнице нашли "склад" Азарова с картинами Репин...
ГБР закрыло несколько дел о возможных преступления...
Документы из Лондонского суда по иску Суркиса напр...
Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР
Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, а смертность начала падать
Новости
На улице Бальзака в Киеве начался ремонт дороги. Фото: mygid.info
На улице Бальзака в Киеве частично ограничили движение до 5 октября 11:11
Количество проведенных за сутки тестов на коронавирус начало падать 11:10
С начала года "Хмельницкгаз" заменил 21 км газопроводов для бесперебойной доставки газа потребителям 10:59 Пресс-релиз
В ГБР хотят создать единый орган для расследования наиболее сложных преступлений 10:54
ГБР пока не планирует допрос Порошенко 10:49
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 09:59
больше новостей
Украина 182-й день на карантине. Какие и где действуют ограничения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok