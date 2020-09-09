"Оскар" больше не принимает фильмы без геев, расовых и этнических меньшинств и вводит женскую квоту

Фильмы для кинопремии "Оскар" будут отбирать по новым правилам. Фото: vulture.com

Фильмы для кинопремии "Оскар" будут отбирать по новым правилам. Фото: vulture.com

С 2024 года Американская киноакадемия вводит новые требования для претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", в то время как украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию Европейской киноакадемии . Об этом сообщается на сайте кинопремии "Оскар".

Фильмы для номинации "Лучший фильм" на "Оскаре" будут отбирать по новым правилам.

Фильм в этой номинации должен соответствовать как минимум двум из четырех требований.

Один из главных актеров или актер второго плана должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

Если по сценарию фильма это невозможно осуществить, то минимум треть остального состава актеров должна состоять из женщин, представителей ЛГБТ-сообщества, расовых или этнических меньшинств, или людьми с ограниченными возможностями.

Аналогичные требования выдвигаются к творческому и техническому персоналу. То есть режиссеры, сценаристы, композиторы, художники по костюмам, гримеры и прочие также должны состоять из людей этих групп.

Это касается и маркетологов, работников по связям с общественностью и кинопрокатчиков.

Последнее требование – к работе над фильмом должны привлекаться стажеры и практиканты из названных групп.

"Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителе", – говорится в заявлении Американской киноакадемии.

Как сообщали Українські новини, в феврале прошла 92-я церемония вручения премии "Оскар".

Также "Оскар" в 2020 году за лучший саундтрек получила исландская виолончелистка Гильдур Гуднадоттир, которая написала музыку к сериалу "Чернобыль".

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