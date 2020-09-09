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09 сентября 2020, среда, 15:25 170
Экономика 2020-09-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмин поручил продать "Президент-Отель", ОПЗ и ОГХК до 2021 года вопреки запрету Рады

Кабмин поручил продать "Президент-Отель", ОПЗ и ОГХК до 2021 года вопреки запрету Рады

Григорий Яковенко
Кабмин, Верховная Рада, Приватизация, ФГИ
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) приватизировать Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Одесский припортовый завод (ОПЗ), государственное предприятие "Электротяжмаш" (Харьков) и акционерное общество "Президент-Отель" до 2021 года.

Данное решение было принято на заседании Кабмина в среду, 9 сентября, передают Українські Новини.

Отмечается, что основанием для данных поручений является приказ Президента Владимира Зеленского от 20 сентября 2019 года № 713 и приказа от 8 ноября 2019 года № 837.

Также Кабмин поручил ФГИ обеспечить приватизацию единого имущественного комплекса государственного предприятия "Угольная компания "Краснолиманская".

Кроме того, Кабмин поручил ФГИ до декабря разработать рекомендации касательно дальнейшего владения "Одесским нефтеперерабатывающим заводом".

При этом 2 сентября Верховная Рада установила парламентский контроль над приватизацией государственного имущества и запретила продажу объектов большой приватизации до конца действия карантина.

Как сообщали Українські Новини, Украина обязалась перед Международным валютным фондом выставить на приватизацию крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), государственное энергогенерирующее предприятие "Центрэнерго", частное акционерное общество "Президент-Отель" (Киев) и ещё 3 государственные компании до июля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что Кабинет Министров предлагает Верховной Раде утвердить перечень не подлежащих приватизации предприятий.

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