В Черновцах на протест под стены ОГА вышли сотни людей, требуют открыть школы

В то время как в Киевской области закрывают школы из-за случаев COVID-19, на Буковине местные жители устроили протест с требованием возобновить работу учебных заведений. Об этом сегодня, 9 сентября, пишет Молодой буковинец, передают Українські Новини.

Протест собрал под стенами Черновицкой областной государственной администрации более 150 человек, которые из-за установленной Госкомиссией по ТЭБ и ЧС "красной" зоной карантина не могут попасть в учебные заведения.

"Этот карантин создан с политических соображений, дети должны учиться нормально и жить нормальной жизнью. Именно поэтому мы сегодня собрались на митинг", — приводит издание слова одной из участниц протеста.

Жители Буковины устроили протест. Фото: molbuk.ua

По словам другой протестующей, власти сделали невозможными условия для обучения детей. Женщина отметила, что у нее четверо детей и они "сидят закрытыми от общества". Это, по ее мнению, не хорошо.

Под стенами Черновицкой ОДА прошла акция протеста. Фото: molbuk.ua

Отмечается, что спустя некоторое время к протестующим вышел губернатор Буковины Сергей Осачук, который сказал людям, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгаля с предложением несколько ослабить карантин.

"Мы должны найти форму, в которой должны были работать спортивные школы, спортивные центры — там, где люди заботятся о своем здоровье и укрепляют его. Но, в том числе, говорили и об учебных заведениях", — сказал он.

Тем не менее что-то в словах губернатора людям не понравилось. Один из протестующих попытался вырвать у Осачука микрофон, после чего тот вернулся в здание ОГА.

На сегодня, согласно данным Минздрава, Черновицкая область занимает второе место в Украине по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии в регионе было выявлено 11,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19, из них 304 погибли от осложнений.

Как сообщали Українські Новини, в Минздраве подтвердили снижение смертности от COVID-19, показатели которой упали 8 сентября.

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