В Турции обязали носить маску даже на пляже

Из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Турции, где недавно от COVID-19 умер украинский турист, власти обязали носить маски во всех общественных местах, включая рестораны, парки и пляжи.

Об этом сообщили в пресс служба Министерства внутренних дел Турции.

Так, масочный режим нужно соблюдать на улицах, в транспорте, на работе, в ресторанах и даже на пляже.

Кроме того, в общественном транспорте нельзя ездить стоя, а ресторанам и кафе запретили проводить концерты после 24:00.

Нарушителей обещают штрафовать.

Как сообщали Українські Новини, власти Турции изменили правила въезда для иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. Они касаются ручной клади, документов и тестирования на Covid-19 в аэропортах.

До этого в курортной Турции резко выросло количество случаев COVID-19.

Этим летом украинские политики активно летали на отдых в Турцию. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на неделю улетел вместе со своей супругой Аленой на отдых на Эгейское побережье.

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус отдыхал в Турции, когда его засняли журналисты, после чего съемочную группу некоторое время удерживали в отеле.

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