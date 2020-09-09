Портнов сообщил, что его дела против Порошенко ГБР не закрыло

Юрист Андрей Портнов, комментируя сообщения средств массовой информации о закрытии Государственным бюро расследований (ГБР) дел против бывшего Президента Петра Порошенко, заявил, что расследования, иницированные им, продолжаются.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"СМИ сообщили, что ГБР закрыло еще какие-то дела в отношении Порошенко. Проверил статус инициированных мной производств. Закрыто было три. После трех решений суда о признании их закрытия противоправным, они расследуются заново. В рамках одного из них арестованы часть активов Порошенко.

Может что-то другое закрыли. Наши медленно, вяло, но в процессе. Идут допросы, выемки документов и другие следственные действия. Поменяют главу ГБР, будет расследоваться быстрее", - написал Портнов.

Напомним, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщали Українські Новини, вслед за завершением ГБР досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко, Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости