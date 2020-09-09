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09 сентября 2020, среда, 16:39 209
Судебная власть 2020-09-09T16:40:57+03:00
Українські Новини
Портнов сообщил, что его дела против Порошенко ГБР не закрыло

Портнов сообщил, что его дела против Порошенко ГБР не закрыло

Сергей Паламаренко
Андрей Портнов, ГБР, Петр Порошенко
Андрей Портнов. Фото: 112.ua
Андрей Портнов. Фото: 112.ua

Юрист Андрей Портнов, комментируя сообщения средств массовой информации о закрытии Государственным бюро расследований (ГБР) дел против бывшего Президента Петра Порошенко, заявил, что расследования, иницированные им, продолжаются.

Об этом юрист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"СМИ сообщили, что ГБР закрыло еще какие-то дела в отношении Порошенко. Проверил статус инициированных мной производств. Закрыто было три. После трех решений суда о признании их закрытия противоправным, они расследуются заново. В рамках одного из них арестованы часть активов Порошенко.

Может что-то другое закрыли. Наши медленно, вяло, но в процессе. Идут допросы, выемки документов и другие следственные действия. Поменяют главу ГБР, будет расследоваться быстрее", - написал Портнов.

Напомним, суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Ранее Порошенко заявил об открытии против него дела о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса об автокефалии и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщали Українські Новини, вслед за завершением ГБР досудебного расследования убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищения Луценко, Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко.

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