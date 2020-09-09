ГБР пока не готовит проекты подозрений Порошенко

Государственное бюро расследований пока не готовит проекты подозрений по делам, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Об этом заместитель директора ГБР Александр Бабиков сказал в интервью Українським Новинам.

"У нас нет сейчас таких дел, чтобы говорить о том, что по какому-то из них мы вышли на подозрение бывшему президенту. У нас есть дела, которые расследуются, и дело, по которому идет ознакомление с материалами", - сообщил он.

По словам замдиректора ГБР, если следователи считают определенные обстоятельства установленными, они могут подготовить либо справку с доказательствами либо проект сообщения о подозрении, но это не процессуальный документ, а скорее "приглашение" прокурора, то есть позиция ГБР, а прокурор уже определяет правильность квалификации, полноту собранных доказательств, их допустимость и дает свою оценку – будет он подписывать документ или нет.

"Поэтому говорить о том, что сейчас есть в работе по конкретным делам проекты сообщений о подозрении, я не могу", - резюмировал Бабиков.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование по делам, в которых фигурируют депутаты Верховной Рады от всех фракций, в том числе от "Слуги народа".

Пока Госбюро расследований закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего Президента Петра Порошенко.

Суд повторно наложил арест на коллекцию картин бывшего Президента Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости