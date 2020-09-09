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09 сентября 2020, среда, 07:00 179 Новости дня
Политика 2020-09-09T07:00:01+03:00
Українські Новини
Балуха избили и ограбили, Ефремова посадили, в Турции от короны умер наш турист

Балуха избили и ограбили, Ефремова посадили, в Турции от короны умер наш турист

Денис Иванеско
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В годовщину освобождения из русского плена украинских политзаключенных в Киеве побили одного из них - Владимира Балуха. 


Это случилось ночью в киевском Гидропарке. Балух в больнице в тяжелом состоянии. Президент Зеленский необычно жестко потребовал от полиции быстрой реакции - "уличное насилие достигло угрожающего масштаба", - говорит Зеленский, который раньше хвалил Авакова несмотря на резонансные преступления.
Полиция узнала о Балухе лишь к полудню. Отчиталась, что Балуха еще и ограбили - забрали телефон и банковскую карту.
Что делал Балух ночью в Гидропарке - неизвестно. После освобождения из плена он стал участником акции "Нет капитуляции" против политики Зеленского, который добился его освобождения. 1 сентября Балух заявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко, но где именно будет баллотироваться не уточнил.

Зеленский сравнил медреформу Супрун с советской электронной игрой "Ну погоди!". "Медреформа построена в Украине, как в детской игре, когда волк ловил яйца. Мы, как эти волки с корзинами, ловим яйца - не знаем, где закрывается тубдиспансер, где психиатрическая больница", -  сказал Президент.
Несмотря на карантин в Киеве недавно протестовала центральная  психбольница имени Павлова. В результате реформы Супрун ее должны существенно сократить.

Полиция запустила специальные ковид-патрули, чтобы проверять как соблюдают масочный режим граждане, заведения и транспорт. 
 
После Евромайдана рождаемость в Украине снизилась на 40%, - говорит глава директората защиты прав детей Минсоцполитики. Главные причины - сложные жизненные обстоятельства. Количество браков падает, а разводы растут. Вот детей и не заводят(

Русского сатирического актера Михаила Ефремова посадили на 8 лет. Он пьяным сел за руль, врезался в другую машину, водитель которой умер. С момента ДТП до приговора прошло ровно 3 месяца. Ефремов обжаловать решение не будет. 

На турецком курорте от коронавируса умер украинский турист из Закарпатья.
Он полетел отдыхать на море с семьей, но заболел и скоропостижно скончался. Страховка покрыла лечение, но закончилась на следующий день после смерти. Теперь родственники должны вывести его тело на родину за свой счет, чтобы организовать похороны.

В Украину идет первый осенний антициклон с дождями и похолоданием.

Самое время запланировать винную дегустацию. Посмотрите что предлагают в Киеве в сентябре. Попрощаться с сезоном игристого или уже присматриваться к красному?

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