Балуха избили и ограбили, Ефремова посадили, в Турции от короны умер наш турист

В годовщину освобождения из русского плена украинских политзаключенных в Киеве побили одного из них - Владимира Балуха.



Это случилось ночью в киевском Гидропарке. Балух в больнице в тяжелом состоянии. Президент Зеленский необычно жестко потребовал от полиции быстрой реакции - "уличное насилие достигло угрожающего масштаба", - говорит Зеленский, который раньше хвалил Авакова несмотря на резонансные преступления.

Полиция узнала о Балухе лишь к полудню. Отчиталась, что Балуха еще и ограбили - забрали телефон и банковскую карту.

Что делал Балух ночью в Гидропарке - неизвестно. После освобождения из плена он стал участником акции "Нет капитуляции" против политики Зеленского, который добился его освобождения. 1 сентября Балух заявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко, но где именно будет баллотироваться не уточнил.



Зеленский сравнил медреформу Супрун с советской электронной игрой "Ну погоди!". "Медреформа построена в Украине, как в детской игре, когда волк ловил яйца. Мы, как эти волки с корзинами, ловим яйца - не знаем, где закрывается тубдиспансер, где психиатрическая больница", - сказал Президент.

Несмотря на карантин в Киеве недавно протестовала центральная психбольница имени Павлова. В результате реформы Супрун ее должны существенно сократить.



Полиция запустила специальные ковид-патрули, чтобы проверять как соблюдают масочный режим граждане, заведения и транспорт.



После Евромайдана рождаемость в Украине снизилась на 40%, - говорит глава директората защиты прав детей Минсоцполитики. Главные причины - сложные жизненные обстоятельства. Количество браков падает, а разводы растут. Вот детей и не заводят(



Русского сатирического актера Михаила Ефремова посадили на 8 лет. Он пьяным сел за руль, врезался в другую машину, водитель которой умер. С момента ДТП до приговора прошло ровно 3 месяца. Ефремов обжаловать решение не будет.



На турецком курорте от коронавируса умер украинский турист из Закарпатья.

Он полетел отдыхать на море с семьей, но заболел и скоропостижно скончался. Страховка покрыла лечение, но закончилась на следующий день после смерти. Теперь родственники должны вывести его тело на родину за свой счет, чтобы организовать похороны.



В Украину идет первый осенний антициклон с дождями и похолоданием.



Самое время запланировать винную дегустацию. Посмотрите что предлагают в Киеве в сентябре. Попрощаться с сезоном игристого или уже присматриваться к красному?

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