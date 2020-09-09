Балуха избили и ограбили, Ефремова посадили, в Турции от короны умер наш турист

В годовщину освобождения из русского плена украинских политзаключенных в Киеве побили одного из них - Владимира Балуха. Это случилось ночью в киевском Гидропарке. Балух в больнице в тяжелом состоянии. Президент Зеленский необычно жестко потребовал от полиции быстрой реакции - "уличное насилие достигло угрожающего масштаба", - говорит Зеленский, который раньше хвалил Авакова несмотря на резонансные преступления.Полиция узнала о Балухе лишь к полудню. Отчиталась, что Балуха еще и ограбили - забрали телефон и банковскую карту.Что делал Балух ночью в Гидропарке - неизвестно. После освобождения из плена он стал участником акции "Нет капитуляции" против политики Зеленского, который добился его освобождения. 1 сентября Балух заявил, что пойдет на местные выборы от партии Порошенко, но где именно будет баллотироваться не уточнил.Зеленский сравнил медреформу Супрун с советской электронной игрой "Ну погоди!". "Медреформа построена в Украине, как в детской игре, когда волк ловил яйца. Мы, как эти волки с корзинами, ловим яйца - не знаем, где закрывается тубдиспансер, где психиатрическая больница", - сказал Президент.Несмотря на карантин в Киеве недавно протестовала центральная психбольница имени Павлова. В результате реформы Супрун ее должны существенно сократить.Полиция запустила специальные ковид-патрули, чтобы проверять как соблюдают масочный режим граждане, заведения и транспорт. После Евромайдана рождаемость в Украине снизилась на 40%, - говорит глава директората защиты прав детей Минсоцполитики. Главные причины - сложные жизненные обстоятельства. Количество браков падает, а разводы растут. Вот детей и не заводят(Русского сатирического актера Михаила Ефремова посадили на 8 лет. Он пьяным сел за руль, врезался в другую машину, водитель которой умер. С момента ДТП до приговора прошло ровно 3 месяца. Ефремов обжаловать решение не будет. На турецком курорте от коронавируса умер украинский турист из Закарпатья.Он полетел отдыхать на море с семьей, но заболел и скоропостижно скончался. Страховка покрыла лечение, но закончилась на следующий день после смерти. Теперь родственники должны вывести его тело на родину за свой счет, чтобы организовать похороны.В Украину идет первый осенний антициклон с дождями и похолоданием.Самое время запланировать винную дегустацию. Посмотрите что предлагают в Киеве в сентябре. Попрощаться с сезоном игристого или уже присматриваться к красному? Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.