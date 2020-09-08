В Украину ворвался циклон: какие области первыми почувствуют осенний холод и дожди

После рекордно жаркого начала осени на второй неделе сентября у Украину придет резкое похолодание. Окончание тепла ожидается уже с 8 сентября.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

"Над западной частью Украины - уже сейчас атмосферный фронт, периодические дожди, низкая температура воздуха в тылу фронта", - указано в сообщении.

В столице дождь можно ожидать ночью и утром 8 сентября, днем температура будет сохраняться на уровне от +20 до +22 градусов.

В то же время, как сообщает ТСН, вторая неделя принесет украинцам температурные качели. Ежедневно градус будет резко меняться. Со вторника практически везде, кроме юга и частицы востока, температура опустится до +21 °C. В четверг в большинстве областей снова будет жарко и с грозами.

И это метеорологическое лето будет держаться не одну неделю, поэтому синоптики советуют не спешить с изменением гардероба.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог

Как пишет superagronom, начиная с 8 сентября в северных, западных и центральных областях ожидается понижение температуры, ночная температура опустится до + 7 ... + 17 ° С, дневная находиться в пределах + 17 ... + 29 ° С. Температура почвы составит +8 ... + 15 ° С. В южных и восточных областях прогнозируют высокие температуры - + 25 ... + 32 ° С, которые продержатся длительное время с 7 по 8 сентября.

Начиная с 9 сентября температуры начнут снижаться, ночная температура на Востоке составит +8 ... + 14 ° С, дневная достигнет отметки +22 ... 28 ° С, в южных областях в ночное время ожидается + 11 ... + 17 ° С, дневная температура будет достигать +23 ... + 31 ° С. Температура почвы будет находиться в пределах + 10 ... + 18 ° С.

8 сентября числа циклон распространится также на северную часть Украины, и частично охватит центральные и восточные области. Ветер будет переменного направления - 1-4 м / с.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

В частности, в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды с резкими похолоданиями до заморозков на почве, которые ожидаются в конце октября.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости