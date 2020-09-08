Зеленский сравнил медреформу с советской электронной игрой "Ну, погоди!"

Президент Владимир Зеленский ожидает от министерства здравоохранения формата изменения медицинской реформы до октября.

Об этом он сообщил в ходе визита в Житомирскую область на брифинге, передают Українськi Новини.

"Министерству здравоохранения поставлена задача до конца сентября показать формат продолжения медреформы, смены медреформы", - сказал он.

По словам Президента, плюсы медреформы находятся на поверхности и их следует оставить, в то же время существует много минусов, которые стоит упразднить.

"Мы уже поймали много медучреждений, которые почти закрывались. Мы их открывали, начинали достраивать, оснащать технически. Медреформа была так построена в Украине, как в детской игре, когда волк ловил яйца. Мы, как эти волки с корзинами, ловим яйца - не знаем, где закрывается тубдиспансер, где психиатрическая больница. Поэтому отслеживаем. Много остановили закрытий медучреждений. Что-то МОЗ не увидел. Все будет анализироваться", - сказал он.

Зеленский добавил, что министру здравоохранения Максиму Степанову поставлена задача сделать все необходимое для открытия, ремонта и оснащения больниц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский раскритиковал второй этап медреформы.

В то же время Украина обязалась перед МВФ продолжить медреформу.

При этом по опросу КМИС 40% украинцев против продления медреформы.

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