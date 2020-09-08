В Украине стало рождаться на 40% меньше детей за последние 5 лет

В то время, как по прогнозу к концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, количество детей в Украине уменьшилась на 40% за последние 5 лет. Об этом заявил глава директората защиты прав детей Минсоцполитики Руслан Колбаса на брифинге, передает Корреспондент.

"В последнее время, ситуация, которая происходит в стране, она подталкивает к тому, что увеличивается количество детей в сложных жизненных обстоятельствах. Часть зависимости, у нас на 40% уменьшилось вообще количество детского населения. У нас уменьшается процент брачности, увеличивается процент разводов на тысячу населения, у нас уменьшается общее количество рождаемости детей", - сказал Колбаса.

Также Руслан Колбаса сообщил, что только за последние пять лет количество родившихся детей с 465 тысяч уменьшилась до 330 тысяч.

"Это все говорит о том, что есть определенные проблемы с семьями и риск сложных жизненных обстоятельств, он увеличивается в разы. С 2014 года каждый пятый ребенок рождается вне брака. 10 тысяч детей получили статус ребенка, лишенного родительской опеки, или сиротства за год. Более 386 тысяч детей в сложных жизненных обстоятельствах", - резюмировал Колбаса.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-апреля 2020 года численность населения Украины сократилась на 96,2 тыс. человек и по состоянию на 1 мая составила 41 806,2 тыс. человек.

В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек, а министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

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