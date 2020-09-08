подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • У побитого ночью в Гидропарке Балуха украли мобильный и банковскую карту, — полиция
08 сентября 2020, вторник, 18:30 2580
Происшествия 2020-09-08T19:45:02+03:00
Українські Новини
У побитого ночью в Гидропарке Балуха украли мобильный и банковскую карту, — полиция

У побитого ночью в Гидропарке Балуха украли мобильный и банковскую карту, — полиция

Кира Молчанова
Полиция, Избиение, Владимир Балух, Избиение Балуха
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh

Полиция устанавливает обстоятельства избиения в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Сегодня, около 12:00, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Предварительно установлено: пострадавший госпитализирован с телесными повреждения из ПКиО "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты", - сказано в нем.

Отмечается, что была создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которая устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события.

Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы, как только получат разрешение врачей, пообщаться с потерпевшим об обстоятельствах совершения правонарушения.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов сообщил, что Балух был избит ночью.

Сенцов сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, Владимира Балуха освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными вместе с другими узниками Кремля. Другой освобожденный политзаключенный — Павел Гриб — рассказал, что после прохождения необходимого лечения хочет заниматься поддержкой военных и пленных украинцев.

А один из украинских моряков из числа захваченных в Керченском проливе сразу после освобождения сделал предложение своей девушке прямо в больничной палате.

Больше новостей о: Полиция Избиение Владимир Балух Избиение Балуха

У побитого ночью в Гидропарке Балуха украли мобильный и банковскую карту, — полиция
НАБУ расследует попытку завладения имуществом Приватбанка
Новости
Зеленский отрицает нехватку средств в фонде борьбы с коронавирусом 19:50
Для заболевших COVID-19 хасидов в Умани создадут специальный госпиталь 19:35
Пенсионный фонд направил еще почти 2 млрд гривен на финансирование пенсий 19:20
Почему выбирать Президента можно, а мэра – нет? Бойко рассказал о жалобах жителей Северодонецка, Лисичанска, Волновахи 18:55
Гривна продолжает падать. Курс валют от НБУ на 9 сентября 18:50
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
больше новостей
Балуха избили ночью в годовщину его освобождения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok