У побитого ночью в Гидропарке Балуха украли мобильный и банковскую карту, — полиция

Полиция устанавливает обстоятельства избиения в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Сегодня, около 12:00, в столичную полицию поступила информация от врача о госпитализации с телесными повреждениями киевлянина, 1971 года рождения. Установлено, что потерпевшим является Владимир Балух. Для выяснения всех обстоятельств происшествия по вызову выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Предварительно установлено: пострадавший госпитализирован с телесными повреждения из ПКиО "Гидропарк". Кроме этого, у мужчины обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты", - сказано в нем.

Отмечается, что была создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которая устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев этого события.

Кроме этого, полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы, как только получат разрешение врачей, пообщаться с потерпевшим об обстоятельствах совершения правонарушения.

Материалы зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов сообщил, что Балух был избит ночью.

Сенцов сообщил, что Балух находится в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, Владимира Балуха освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными вместе с другими узниками Кремля. Другой освобожденный политзаключенный — Павел Гриб — рассказал, что после прохождения необходимого лечения хочет заниматься поддержкой военных и пленных украинцев.

А один из украинских моряков из числа захваченных в Керченском проливе сразу после освобождения сделал предложение своей девушке прямо в больничной палате.

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