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08 сентября 2020, вторник, 06:45 9
Афиша 2020-09-08T06:45:01+03:00
Українські Новини
Винные дегустации. Куда пойти на этой неделе

Винные дегустации. Куда пойти на этой неделе

Варвара Горобець
Дегустация, Вино, Анонс, винные дегустации, винные дегустации в Киеве

Для итальянцев 7-13 сентября это даже не последняя неделя лета. Оно у них заканчивается аж 20 сентября громкими проводами. Хотя в Украине об осени уже напоминают густые утренние туманы и прохладные вечера, погода продолжает радовать летней жарой днем. И украинцев ожидает целая неделя летней атмосферы, а вместе с нею ряд разнообразных винных дегустаций, о которых расскажут Українські Новини.

Киев

Недели австрийского вина

Энотека "Барвинок". Винный бар на Бессарабской площади подобрал восемь образцов австрийского вина и приглашает на его ежедневную дегустацию с 1 по 14 сентября.

Где: Энотека "Барвинок", ул. Большая Васильковская, 1-3.

Когда: с 1 по 14 сентября 13:00-23:00.
Стоимость: от 83 до 155 грн за бокал и 450 за бутылку

Дегустация игристого

Лучший сомелье 2011 Олег Кравченко проведет дегустацию игристых вин и продемонстрирует сабраж. На дегустации представят четыре вида игристого, соответствующие закуски, знакомство с технологиями и стилями вина, а также коктейль в подарок.

Где: Cokietone Kofita, ул. Драгомирова, 12.
Когда: 10.09. 19:00.
Стоимость: 750 грн

Шесть Chianti Classico Riserva 2009

Знаменитое итальянское красное вино Chianti вероятно знают все винолюбы. Ресторан Vino e Cucina проведет дегустацию вин Chianti Classico из шести известных винных хозяйств. Все вина урожая 2019 года, который был очень удачным для вин данной категории.

Где: Vino e Cucina, ул. Сечевых Стрельцов, 82.
Когда: 10.09. 19:30.
Стоимость: 1500 грн

Рислинг - зеркало терруара

Дегустация рислингов, который называют "кораблем белых вин". Сомелье проведет дегустацию шести вин различных стилей из лучших регионов Франции, Германии и Австрии. Так как рислинг очень гастрономическое вино, к нему обещают подать несколько деликатесов с гриля.

Где: ресторан Grill do Brasil, бул. Леси Украинки, 24.
Когда: 11.09. 19:00.
Стоимость: 499 грн

Wine Shop Testing

Новый винный бар Pure & Naive приглашает на дегустацию шести вин Франции, Австрии и Германии. Организаторы мероприятия обещают свежие, экстравагантные и утонченные вина. Дегустация имеет целью научить посетителей "определять вино под свое настроение, уменьшить шансы на облом, даря вино вместо цветов". Среди позиций будет красное игристое.

Где: Pure & Naive, ул. Ивана Франка, 25/40.
Когда: 12.09.
Стоимость: 650 грн

Дегустация грузинских вин

Грузинский ресторан Genatsvale & Hinkali приглашает на кахетинские вина KTW и Гурамишвили Марани. Будут представлены вина из меню, а настоящую праздничную атмосферу обещают довершить щедрым грузинским столом.

Где: Genatsvale & Hinkali, ул. Героев Сталинграда, 4, корпус 6.
Когда: 12.09. 16:00.
Стоимость: 350 грн

Праздник грузинского вина и кухни

На выходные на территории Выставочного центра состоится фестиваль Kartuli Fest. Гостей мероприятия ожидает в первую очередь грузинское вино, и кроме того, традиционная еда, мастер-классы от виноделов и ряд других развлечений.

Где: ВДНХ, Сад желаний, пр. Глушкова, 1.
Когда: 12-13 сентября.
Стоимость: от 100 грн

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