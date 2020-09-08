Винные дегустации. Куда пойти на этой неделе

Для итальянцев 7-13 сентября это даже не последняя неделя лета. Оно у них заканчивается аж 20 сентября громкими проводами. Хотя в Украине об осени уже напоминают густые утренние туманы и прохладные вечера, погода продолжает радовать летней жарой днем. И украинцев ожидает целая неделя летней атмосферы, а вместе с нею ряд разнообразных винных дегустаций, о которых расскажут Українські Новини.

Киев

Недели австрийского вина

Энотека "Барвинок". Винный бар на Бессарабской площади подобрал восемь образцов австрийского вина и приглашает на его ежедневную дегустацию с 1 по 14 сентября.

Где: Энотека "Барвинок", ул. Большая Васильковская, 1-3.

Когда: с 1 по 14 сентября 13:00-23:00.

Стоимость: от 83 до 155 грн за бокал и 450 за бутылку

Дегустация игристого

Лучший сомелье 2011 Олег Кравченко проведет дегустацию игристых вин и продемонстрирует сабраж. На дегустации представят четыре вида игристого, соответствующие закуски, знакомство с технологиями и стилями вина, а также коктейль в подарок.

Где: Cokietone Kofita, ул. Драгомирова, 12.

Когда: 10.09. 19:00.

Стоимость: 750 грн

Шесть Chianti Classico Riserva 2009

Знаменитое итальянское красное вино Chianti вероятно знают все винолюбы. Ресторан Vino e Cucina проведет дегустацию вин Chianti Classico из шести известных винных хозяйств. Все вина урожая 2019 года, который был очень удачным для вин данной категории.



Где: Vino e Cucina, ул. Сечевых Стрельцов, 82.

Когда: 10.09. 19:30.

Стоимость: 1500 грн

Рислинг - зеркало терруара

Дегустация рислингов, который называют "кораблем белых вин". Сомелье проведет дегустацию шести вин различных стилей из лучших регионов Франции, Германии и Австрии. Так как рислинг очень гастрономическое вино, к нему обещают подать несколько деликатесов с гриля.



Где: ресторан Grill do Brasil, бул. Леси Украинки, 24.

Когда: 11.09. 19:00.

Стоимость: 499 грн

Wine Shop Testing

Новый винный бар Pure & Naive приглашает на дегустацию шести вин Франции, Австрии и Германии. Организаторы мероприятия обещают свежие, экстравагантные и утонченные вина. Дегустация имеет целью научить посетителей "определять вино под свое настроение, уменьшить шансы на облом, даря вино вместо цветов". Среди позиций будет красное игристое.



Где: Pure & Naive, ул. Ивана Франка, 25/40.

Когда: 12.09.

Стоимость: 650 грн

Дегустация грузинских вин

Грузинский ресторан Genatsvale & Hinkali приглашает на кахетинские вина KTW и Гурамишвили Марани. Будут представлены вина из меню, а настоящую праздничную атмосферу обещают довершить щедрым грузинским столом.

Где: Genatsvale & Hinkali, ул. Героев Сталинграда, 4, корпус 6.

Когда: 12.09. 16:00.

Стоимость: 350 грн

Праздник грузинского вина и кухни

На выходные на территории Выставочного центра состоится фестиваль Kartuli Fest. Гостей мероприятия ожидает в первую очередь грузинское вино, и кроме того, традиционная еда, мастер-классы от виноделов и ряд других развлечений.

Где: ВДНХ, Сад желаний, пр. Глушкова, 1.

Когда: 12-13 сентября.

Стоимость: от 100 грн

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости