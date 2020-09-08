Балуха избили ночью в годовщину его освобождения

Освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух был избит ночью. Об этом бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое", - написал он.

Подробностей Сенцов не сообщил.

Также Офис Президента ожидает от Национальной полиции быстрого расследования избиения освобожденного политического заключенного Владимира Балуха. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента.

"Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена", - сказано в нем.

У Балуха сломаны рука и ключица, угрозы его жизни нет.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления", - сказано в сообщении.

Офис отмечает, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив.

В то же время в Офисе убеждены, что все версии должны быть тщательно проверены, в том числе политическая.

"Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает", - подчеркивает Офис.

Соответственно, он ожидает от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и предупреждения правонарушений.

Как сообщали Українськi Новини, освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух, который намерен подать иск в ЕСПЧ против России, заявил об отказе писать прошение о помиловании и о применении к нему пыток в колонии в России.

Ранее неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости