Балуха избили ночью в годовщину его освобождения

Освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух был избит ночью. Об этом бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое", - написал он. Подробностей Сенцов не сообщил. Также Офис Президента ожидает от Национальной полиции быстрого расследования избиения освобожденного политического заключенного Владимира Балуха. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента. "Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена", - сказано в нем. У Балуха сломаны рука и ключица, угрозы его жизни нет. "Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления", - сказано в сообщении. Офис отмечает, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. В то же время в Офисе убеждены, что все версии должны быть тщательно проверены, в том числе политическая. "Уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба. Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает", - подчеркивает Офис. Соответственно, он ожидает от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и предупреждения правонарушений. Как сообщали Українськi Новини, освобожденный политзаключенный, крымчанин Владимир Балух, который намерен подать иск в ЕСПЧ против России, заявил об отказе писать прошение о помиловании и о применении к нему пыток в колонии в России. Ранее неизвестные избили кастетом зама главрача института рака прямо у входа в больницу.