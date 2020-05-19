Столичные медики в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования

Во вторник, 19 мая, работники клинической больницы "Психиатрия" в Киеве стояли вдоль дороги под дождем, чтобы привлечь внимание власти к психическому здоровью людей в Украине.

Об этом пишет в Facebook журналист Андрей Павловский.



"Когда же это издевательство над врачами закончится? Сколько они должны еще говорить, умолять, требовать от власти обеспечить их финансами. Как эти бюджеты пишутся, что не хватает на элементарную медицину, зачем депутаты за них голосуют, почему министр не увольняет тех, кто бездарного выставлял тарифы больницам", - написал он.



Организаторы сообщают, что Национальная служба здоровья выделяет мало финансов. Их не хватает даже на закупку лекарств, не говоря уже об обеспечении питания, нормальных бытовых условий, а, тем более - для заработной платы врачам.







Как сообщали Українські Новини, в Киеве медики устроили бойкот из-за низкой зарплаты и работы с пациентами с подозрением на Covid-19.



Кроме того, только половину из заразившихся COVID-19 медиков признают, как заразившихся на работе.