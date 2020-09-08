В Нацполиции заявили, что "коронавирусные" патрули работают во всех регионах

После сообщения о том, что в Херсоне начали работать Covid-патрули, в Национальной полиции заявили, что полицейские патрули по выявлению нарушителей карантинного режима работают во всех регионах страны.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной полиции.

"Они (действуют) во всех областях", - сказали в ведомстве.

Такие патрули проверяют выполнение карантинных требований магазинами, различными заведениями, а также в общественном транспорте.

В полиции также заявили, что патрули работают не первый день.

В работе патрулям помогают представители местной и городской власти.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на конец августа полиция открыла 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий с начала карантина.

Кроме того, полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе.



Ранее в Киеве на нарушителей карантина за неделю составили 67 админпротоколов.



Тем временем Тернополь не будет вводить ограничения из-за отнесения его к "красной" зоне эпидопасности.

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