В Нацполиции заявили, что "коронавирусные" патрули работают во всех регионах

После сообщения о том, что в Херсоне начали работать Covid-патрули, в Национальной полиции заявили, что полицейские патрули по выявлению нарушителей карантинного режима работают во всех регионах страны. Об этом Українським Новинам сообщили в Национальной полиции. "Они (действуют) во всех областях", - сказали в ведомстве. Такие патрули проверяют выполнение карантинных требований магазинами, различными заведениями, а также в общественном транспорте. В полиции также заявили, что патрули работают не первый день. В работе патрулям помогают представители местной и городской власти. Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на конец августа полиция открыла 226 уголовных производств за нарушение карантинных мероприятий с начала карантина.Кроме того, полиция пока только предупреждает нарушителей карантинных ограничений в Тернополе. Ранее в Киеве на нарушителей карантина за неделю составили 67 админпротоколов. Тем временем Тернополь не будет вводить ограничения из-за отнесения его к "красной" зоне эпидопасности.