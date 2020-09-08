Выборы мэров будут по новым правилам, Разумков против легализации марихуаны и проституции

Суд попросили отменить скандальное решение Киевсовета, которое обязало всех школьников города петь гимн Украины каждое утро. Во-первых решение и так не выполняют, во-вторых - оно противоречит закону о гимне. Его положено исполнять в торжественных случаях, а не ежедневно как рутину. И в конце-концов, ни депутаты Киевсовета, ни Кличко, ни чиновники мэрии не поют гимн по утрам, приходя на работу. Так почему это должны делать дети?

Суд сам рассказал, что получил иск и готовится принять по нему решение.



Спикер Разумков считает, что время легализировать марихуану и проституцию в Украине еще не пришло. Охлаждение отношений с Зеленским отрицает, а идея Фокина создать Донбасскую автономию на подконтрольной территории Украины даже не увидит зал Рады - никто не внес такой законопроект.

Вот свежее интервью Разумкова.



25 октября в Украине пройдут местные выборы. Впервые их проведут по новым правилам - мэров больших городов будут выбирать в 2 тура, а депутатов горсоветов можно будет отозвать. Вот ЦИК объясняет как будут работать новации.



Скандальный законопроект "О медиа" стремительно теряет сторонников. Две крупнейшие медиагруппы "1+1" и "Украина" выпустили совместное заявление с критикой проекта. Телевизионщики предостерегают от расширения полномочий Нацсовета и против новых санкций. В Союзе журналистов, который первый выступил против давления на СМИ, удивились, что законопроект объединил даже конкурентов.



Киберспорт в Украине признали видом спорта. Теперь это не просто стрелялки, а профессиональная деятельность. Киберспортом увлекаются 600 млн человек. Он прочно засел в ведущих трендах ютьюба.



Посмотрите видео как в Ужгороде 15 летний подросток ночью грабит заправку. Направил на кассиршу пистолет и забрал все наличные. Скоро его нашла полиция.



На всех пляжах Киева запретили купаться - в начале сентября в городе аномальная жара. Днепр активно цветет.



Во вторник обещают дождь. После него неделю будет по-осеннему тепло.

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