подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы мэров будут по новым правилам, Разумков против легализации марихуаны и проституции
08 сентября 2020, вторник, 07:00 573 Новости дня
Политика 2020-09-08T07:00:01+03:00
Українські Новини
Выборы мэров будут по новым правилам, Разумков против легализации марихуаны и проституции

Выборы мэров будут по новым правилам, Разумков против легализации марихуаны и проституции

Денис Иванеско
Виталий Кличко, КГГА, Суд, Ограбление, ЦИК, Погода, Проституция, Прогноз погоды, Гимн Украины, Местные выборы, Легализация марихуаны, киберспорт, Легализация проституции, Легализация марихуаны в Украине, Дмитрий Разумков, Главное за день, Закон о медиа, Местные выборы-2020

Суд попросили отменить скандальное решение Киевсовета, которое обязало всех школьников города петь гимн Украины каждое утро. Во-первых решение и так не выполняют, во-вторых - оно противоречит закону о гимне. Его положено исполнять в торжественных случаях, а не ежедневно как рутину. И в конце-концов, ни депутаты Киевсовета, ни Кличко, ни чиновники мэрии не поют гимн по утрам, приходя на работу. Так почему это должны делать дети? 

Суд сам рассказал, что получил иск и готовится принять по нему решение.

Спикер Разумков считает, что время легализировать марихуану и проституцию в Украине еще не пришло. Охлаждение отношений с Зеленским отрицает, а идея Фокина создать Донбасскую автономию на подконтрольной территории Украины даже не увидит зал Рады - никто не внес такой законопроект. 
Вот свежее интервью Разумкова

25 октября в Украине пройдут местные выборы. Впервые их проведут по новым правилам - мэров больших городов будут выбирать в 2 тура, а депутатов горсоветов можно будет отозвать. Вот ЦИК объясняет как будут работать новации.

Скандальный законопроект "О медиа" стремительно теряет сторонников. Две крупнейшие медиагруппы "1+1" и "Украина" выпустили совместное заявление с критикой проекта. Телевизионщики предостерегают от расширения полномочий Нацсовета и против новых санкций. В Союзе журналистов, который первый выступил против давления на СМИ, удивились, что законопроект объединил даже конкурентов.

Киберспорт в Украине признали видом спорта. Теперь это не просто стрелялки, а профессиональная деятельность. Киберспортом увлекаются 600 млн человек. Он прочно засел в ведущих трендах ютьюба. 

Посмотрите видео как в Ужгороде 15 летний подросток ночью грабит заправку. Направил на кассиршу пистолет и забрал все наличные. Скоро его нашла полиция.

На всех пляжах Киева запретили купаться - в начале сентября в городе аномальная жара. Днепр активно цветет.

Во вторник обещают дождь. После него неделю будет по-осеннему тепло

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.

Больше новостей о: Виталий Кличко КГГА Суд Ограбление ЦИК Погода Проституция Прогноз погоды Гимн Украины Местные выборы Легализация марихуаны киберспорт Легализация проституции Легализация марихуаны в Украине Дмитрий Разумков Главное за день Закон о медиа Местные выборы-2020

Кличко пообещал обнародовать список депутатов Киев...
После 3 дней учебы 20 классов и 2 столичные школы ...
Проект решения об обязательном ежедневном исполнен...
Документы из Лондонского суда по иску Суркиса напр...
Суд просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро
В Киевской области 14 школ перевели на "дистанционку" из-за коронавируса у учеников и учителей
Новости
Выборы мэров будут по новым правилам, Разумков против легализации марихуаны и проституции 07:00 Новости дня
Надбавка как эксперту по вопросам тайн и отпускные. В Минюсте показали, сколько заработал Малюська в августе 07:00 Документ
Индексация и доплаты. Шмыгаль рассказал, какое повышение пенсий ждет украинцев в 2021 06:00
В министерстве рассказали, как не потерять субсидию из-за смены поставщика газа 05:45
Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии: у кого и на сколько выросли выплаты 05:30 Инфографика
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Из-за засухи в Крыму воду подают по часам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok