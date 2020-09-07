В Ужгороде 15-летний подросток с пистолетом ограбил автозаправку

Ночью 6 сентября в полицию Ужгорода поступило сообщение о том, что на АЗС по улице Заньковецкой совершено разбойное нападение.

Женщина-оператор заправки сообщила, что в помещение ворвался человек в маске с пистолетом в руках и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 2500 гривен, он скрылся в неизвестном направлении.

"В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили по горячим следам лицо ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода.

Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых" – сообщили в МВД.

Пистолет нападавшего оказался пневматическим.

Полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).

Как сообщали Українські новини, в Мариуполе Юлий Цезарь напал на синагогу.

Также в феврале в Николаеве грабители взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен.

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