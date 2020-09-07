В Ужгороде 15-летний подросток с пистолетом ограбил автозаправку

В Ужгороде 15-летний подросток совершил разбойное нападение на автозаправку, в то время как в Киеве мужчина угрожал гранатой продавщице на автозаправке, пытаясь купить алкоголь. Об этом сообщает МВД. Ночью 6 сентября в полицию Ужгорода поступило сообщение о том, что на АЗС по улице Заньковецкой совершено разбойное нападение. Женщина-оператор заправки сообщила, что в помещение ворвался человек в маске с пистолетом в руках и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 2500 гривен, он скрылся в неизвестном направлении. "В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили по горячим следам лицо ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода. Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых" – сообщили в МВД. Пистолет нападавшего оказался пневматическим. Полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение). Как сообщали Українські новини, в Мариуполе Юлий Цезарь напал на синагогу. Также в феврале в Николаеве грабители взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен.