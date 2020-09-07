подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 сентября 2020, понедельник, 13:25 1321
Силовые структуры 2020-09-07T13:30:32+03:00
Українські Новини
В Ужгороде 15-летний подросток с пистолетом ограбил автозаправку

В Ужгороде 15-летний подросток с пистолетом ограбил автозаправку

Александр Савич
Ужгород, Ограбление, Автозаправка, Вооруженный налет, Вооруженное ограбление

В Ужгороде 15-летний подросток совершил разбойное нападение на автозаправку, в то время как в Киеве мужчина угрожал гранатой продавщице на автозаправке, пытаясь купить алкоголь. Об этом сообщает МВД.

Ночью 6 сентября в полицию Ужгорода поступило сообщение о том, что на АЗС по улице Заньковецкой совершено разбойное нападение.

Женщина-оператор заправки сообщила, что в помещение ворвался человек в маске с пистолетом в руках и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 2500 гривен, он скрылся в неизвестном направлении. 

"В ходе оперативно-розыскных действий полицейские установили по горячим следам лицо ночного разбойника. Им оказался 15-летний житель Ужгорода.

Задержали фигуранта дела в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых" – сообщили в МВД.

Пистолет нападавшего оказался пневматическим. 

Полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение).

Как сообщали Українські новини, в Мариуполе Юлий Цезарь напал на синагогу.

Также в феврале в Николаеве грабители взорвали банкомат и украли четверть миллиона гривен.

Больше новостей о: Ужгород Ограбление Автозаправка Вооруженный налет Вооруженное ограбление

В Ужгороде усилили карантинные меры из-за попадани...
Подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" в...
В Киеве мужчина угрожал продавщице на заправке гра...
В Гонконге вооруженные грабители украли около 600 ...
В Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса. За сутки заболели 244 человека
В Ивано-Франковске детей отправят в школу 14 сентября, несмотря на "красную зону"
Новости
"ДНР" перенесла начало обстрела украинских позиций в районе Шумов на Донбассе на 9 сентября 14:27
В МОЗ рассказали, какие вакцины от инфекционных заболеваний есть в Украине. Фото: pixabay
В МОЗ рассказали об имеющихся в Украине вакцинах от 10 инфекционных заболеваний 14:11 Инфографика
В МВД Беларуси заявили, что у них самая гуманная милиция в мире 14:06
ВАКС "забыл" пригласить представителей НААУ на организованный при поддержке ОБСЕ профильный семинар, - Ассоциация адвокатов 13:46
Кабмин нужно усиливать новыми экономическими кадрами, - Разумков 13:45
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Выборы по новым правилам. В Раде разъяснили, как будут голосовать украинцы на местных выборах-2020 06:30
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Пропавших в пожаре военных нашли погибшими 16:34
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям 13:10
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко. Фото: Страна
Глава Госмиграционной службы завел роман с "девушкой с собачкой" Зинченко из Уханя, которой помогал эвакуироваться 17:07
больше новостей
Киев и Львовщина лидируют по новым случаям коронавируса: за сутки в Украине 2174 больных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok