Киберспорт в Украине признали официальным видом спорта

Пока внимание украинцев приковано к Лига Нации, в Украине официально признали киберспорт настоящим видом спорта.

Сделала это комиссия по признанию вида спорта, рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", – пишет он.

Замминистра надеется, что киберспорт у нас станет не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны.

Как сообщали Українські Новини, первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью.

Перед одним из матчей 1-го раунда Лиги наций главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока, которого хотел.

Сборная Украины проиграла на Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано" в рамках второго тура Лиги наций со счетом 4-0.

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