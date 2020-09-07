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07 сентября 2020, понедельник, 18:34 771
Общество 2020-09-07T19:00:01+03:00
Українські Новини
Киберспорт в Украине признали официальным видом спорта

Киберспорт в Украине признали официальным видом спорта

Кира Молчанова
Спорт, Спортсмены, киберспорт, Министерство цифровой трансформации, Александр Борняков
Джойстик. Фото: Pixabay
Джойстик. Фото: Pixabay

Пока внимание украинцев приковано к Лига Нации, в Украине официально признали киберспорт настоящим видом спорта.

Сделала это комиссия по признанию вида спорта, рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков на своей странице в Facebook.

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", – пишет он.

Замминистра надеется, что киберспорт у нас станет не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны.

Как сообщали Українські Новини, первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью.

Перед одним из матчей 1-го раунда Лиги наций главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока, которого хотел.

Сборная Украины проиграла на Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано" в рамках второго тура Лиги наций со счетом 4-0.

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