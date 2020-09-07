Киберспорт в Украине признали официальным видом спорта

Пока внимание украинцев приковано к Лига Нации, в Украине официально признали киберспорт настоящим видом спорта. Сделала это комиссия по признанию вида спорта, рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков на своей странице в Facebook. "Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт – это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев", – пишет он. Замминистра надеется, что киберспорт у нас станет не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Как сообщали Українські Новини, первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с турнира US Open за удар мячом в судью. Перед одним из матчей 1-го раунда Лиги наций главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки и выпустил на поле не того игрока, которого хотел. Сборная Украины проиграла на Испания на стадионе "Альфредо ди Стефано" в рамках второго тура Лиги наций со счетом 4-0.