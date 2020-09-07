Спикер ВРУ Дмитрий Разумков о роспуске Рады: Сейчас конституционных оснований для этого нет, но если они появ

Дмитрий Разумков уже год как в должности председателя Верховной Рады. Еще совсем недавно он выполнял роль главного политтехнолога и спикера кампании Владимира Зеленского. Сразу после парламентских выборов пропрезидентская сила собрала монобольшинсвто и именно Дмитрий Разумков стал чуть ли не безальтернативным кандидатом на должность спикера. 29 августа прошлого года он был назначен на третью по значимости должность в государстве. За время, прошедшее с тех пор, Разумков постепенно превратился из мальчика - отличника на влиятельного политика. Спикер очень осторожен в оценках и высказываниях, взвешивает каждое слово и действие. Несмотря на то, что у команды Зеленского есть свое большинство в парламенте, Разумков не стал опираться только на него. Он прислушивается к пожеланиям оппозиции и тщательно придерживается регламента. Именно это, пожалуй, и раздражает многих народных избранников от "Слуги народа". И, по свидетельству некоторых СМИ, президент Зеленский не является исключением.

Говорят, что на одной из неформальных встреч президент пожаловался соратникам, что он берет весь огонь критики на себя, в то время как спикер парламента остается в стороне. Действительно, рейтинг президента с каждым новым социологическим опросмм падает, а недовольство растет. Разумков тоже не может похвастаться высоким рейтингом, но вместе с тем его работой недовольны все же меньше украинцев, чем президента или премьер-министра.

За год на должности Разумкову пришлось пережить несколько громких скандалов в рядах "Слуг народа", вспомнить хотя бы недавний о "Корабельной сосне" с участием Александра Корниенко и Давида Арахамия. Безусловно, это не красит не только участников скандала, но и всю Верховную Раду, председателем которой и является Разумков.

В целом, спикер эффективно оценивает год работы на должности, опровергает информацию об отсутствии монобольшинства в парламенте и объясняет, почему "Слуги народа" часто объединяются с другими фракциями, группами или внефракционными депутатами во время голосования важных законов.

В интервью Українським Новинам Дмитрий Разумков также говорит, что выполнит указ Президента о роспуске ВРУ, если такой будет, рассказывает об отношениях с Зеленским и объясняет, почему после решения КС по Сытнику, парламент должен сказать свое слово.

29 августа прошел год Вашей работы в должности Председателя Верховной Рады. Не жалеете, что заняли такой пост?

- Нет, не жалею, мне нравится моя работа почти всегда, хотя иногда бывают сложные дни, как и в любой сфере. Мне кажется, что у меня получается, я люблю работать с людьми, с залом и с народными депутатами. Единственное чего стало меньше - времени на семью, но это один из минусов. Но в целом плюсов больше.

Какими результатами за год гордитесь, а какими нет? Вы можете поделиться?

- У нас многое получилось, например, смогли принять большое количество правильных законов. Мне лично очень приятно, что мы большое количество законов приняли конституционным большинством. За год работы около 150 законопроектов было принято более чем 300 голосами "за".

Мы проголосовали за законы, которые достаточно серьезно помогли государству во время коронавируса, мы доработали и приняли те предложения, которые поступили от правительства во время изменений в бюджет. Когда только начиналась коронавирусная пандемия, первый проект был внесен в парламент и направлен в комитет. И только после того, как к работе над ним активно присоединились депутаты Верховной Рады, мы смогли его проголосовать.

Есть и другие законопроекты, которые, несмотря на изменение режима работы Рады, готовили в рабочих группах и принимали без обсуждения более чем 300 голосами "за". Это было демонстрацией эффективной работы Верховной Рады Украины.

Что не удалось?

- Многое еще не удалось. Еще есть время, прошел всего год. Я думаю, говорить о том, что не удалось, можно будет только после того, как каденция закончится, а сегодня - рано. Будем надеяться, что удастся все то, что было запланировано: что-то сделаем сейчас, то дорабатывается, некоторые вещи уже сделаны.

В СМИ появляется информация о расколе фракции "Слуга народа". Депутаты от "Слуги народа" не всегда единодушно голосуют, а голоса за необходимый проект помогают добирать внефракционные депутаты, из других фракций, депутатских групп. Действительно ли до сих пор существует монобольшинство?

- Существует, я думаю, что Вы и дальше будете это видеть, и это нормальный парламентский процесс. Монобольшинство есть. А о том, что не всегда все голосуют: во-первых, такого большого количества депутатов в одной фракции никогда не было. Да, иногда есть разные мнения и позиции, и я не вижу ничего плохого в том, что не все голосуется единогласно. Это также нормальный процесс с учетом большого количества законов, которые мы принимаем.

Иногда в зале есть полный консенсус: законопроекты принимаются и за счет голосов других фракций, депутатских групп. Я считаю, что это хорошо, если мы получаем 300 голосов или больше, ведь это демонстрирует качественную работу всей Рады, а не только монобольшинства. Если за законы Президента голосует большинство Рады, а не только "Слуга народа", если мы видим такие результаты за проекты, которые были внесены коалиционным правительством и они поддерживаются оппозицией - это тоже хорошо. Я считаю, что это хорошая работа парламента. Если мы будем сравнивать с прошлым созывом, то за год мы приняли 143 законопроекта более 300 голосами "за", а за всю прошлую каденцию таких было 26.

Ну, главное ведь не количество, а качество, их важность ...

- Знаете, важность законопроектов - это довольно размытое понятие. Законопроект, регулирующий вопросы отдельной небольшой группы наших граждан и их специфические проблемы, для них будет важнейшим за всю нашу каденцию. Для государства, возможно, и нет, но для человека - да. Поэтому говорить о том, что важнее, а что нет - сложно. Есть простые законы, комплексные, они поддерживаются залом, но каждый комитет посчитает, что их законопроект важный.

Если, кстати, мы говорим о достижениях, то за год работы было всего 3 случая кнопкодавства. Затем был принят закон, согласно которому за это можно получить реальное уголовное наказание.

Мне, как руководителю, очень приятно видеть, что Рада работает. Наконец-то депутаты начали приходить на заседания в среду и пятницу. Сейчас регулярно во все дни 290, 300, 320 депутатов и принимаются законы. Мы ничего не откладываем - мы просто их рассматриваем.

Просто мы наблюдаем, что "Слуга народа" объединяется с другими фракциями всегда, когда есть какое-то социальный вопрос или ратификация, но бывают такие вопросы, в которых не хватает буквально 10-20 голосов "Слуг" и подключаются другие депутаты из-за чего многие считают, что как такового монобольшинства нет ...

- В какой-то фракции 10% - это 2 голоса, в "Слуге народа" - это 24. Если 10% не поддерживает - это обычное дело. Кто-то уехал в командировку, работает в округе, заболел, просто вышел из зала и общается с журналистами. Если вы отнимете эти 24 человека от 247 депутатов фракции "Слуги", то уже не будет хватать для принятия решения, но это не значит еще нет монобольшинства или консенсуса в Раде. Если мы говорим о назначении министров, то хватало голосов и лишь фракции "Слуга народа".

Насколько реальны досрочные выборы Рады?

- Основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции. На сегодня ни одна из них, на мой взгляд, не может быть применена к действующей Верховной Раде Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока я не вижу. Надеюсь, что они не появятся.

С законодательной точки зрения оснований нет. А по настроениям? Как вы видите эффективность работы за год? Снизилась она или нет?

- Она разная. Бывают дни, когда мы принимаем все очень быстро, качественно, оперативно, а бывают трудные дни. Это зависит и от законопроектов, которые выносятся в зал. По-разному бывает, жизнь изменчива, сегодня вам легче, завтра может быть настроение другое. Но вы понимаете, настроение не должно влиять на Конституцию и законы. Они для того и написаны, чтобы работать независимо от того, какое у вас настроение.

Вы, наверное, помните, когда Президенты распускали Раду. Если президент Зеленский издаст указ о роспуске парламента, Вы его выполните?

- Если для этого будут конституционные основания, я, как и любой другой законопослушный гражданин, буду их выполнять. Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня, таких оснований нет. Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу Вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим.

ВРУ недавно проголосовала за новый конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Кабинета Министров поручили провести этот конкурс, который займет несколько месяцев и на который будет потрачено немало средств налогоплательщиков. Но Большой Государственный Герб существует уже давно. Ранее, конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины был проведен как минимум дважды - в 1997 и 2008 годах. Кабинет Министров в 2009 году утвердил новый эскиз, но законопроект так и не был внесен в ВРУ. Объясните, зачем проводить новый конкурс на эскиз БГГУ, когда победный эскиз и так используют органы государственной власти, части Вооруженных Сил Украины, общественные организации? Этот Большой Герб висит в зале приемов Президента. Президент на его фоне фотографируется. Какова цель нового конкурса, учитывая, что все уже давно существует и ВРУ только надо утвердить эскиз большого Государственного Герба?

- Потому что на сегодня не было проведено необходимых процедур, закон не был проголосован. Вы правильно отметили, что это не первый конкурс. Будем надеяться, и я считаю это правильным, что к 30-летию Дня Независимости мы этот вопрос урегулируем. Каким будет Герб - покажет время. Первое с чего мы начали - мы создали рабочую группу по разработке законопроекта, а параллельно будет идти процесс по конкурсу для того, чтобы не попасть в ситуацию, о которой Вы говорите - конкурсы провели, все было готово, а законопроекта так и нет.

Вы лично изучали этот вопрос?

- Я знаю, что конкурс уже не раз проводили и были победители, но Верховная Рада так и не утвердила законом ни один из вариантов. Поэтому сейчас есть потребность провести новый конкурс. На сегодня того Кабмина, во времена которого проходили предыдущие конкурсы, уже нет, а те решения не были доведены до конца и проголосованы в зале парламента. Их вряд ли можно считать полностью легальными, поэтому мы должны проводить конкурс.

То есть, конкурс просто формальность?

- Посмотрим, каким он будет. Я не знаю точно, каким он будет, не могу сказать. Выбираю не я, а люди с опытом в этой сфере, так как каждый должен заниматься своим делом.

О сотрудничестве Рады с Кабмином. Как Вы его оцениваете? Есть ли необходимость и смысл сейчас проводить кадровые изменения в правительстве, усиливать конкретные позиции? Возможно, в экономическом блоке ...

- По-разному бывает. Бывает, что не всегда есть понимание между комитетом и профильным министерством, бывают ситуационные моменты. Вы же понимаете, что всегда есть дискуссии, иногда даже слишком жесткие. Если мы говорим о Премьер-министре Денисе Шмыгале, то у меня лично с ним и человеческие, и профессиональные отношения, на мой взгляд, абсолютно нормальные. По усилению Кабмина пока предложений о досрочном прекращении полномочий того или иного министра от депутатов или представлений от самого премьера не поступало.

Какие позиции в Кабмине надо усиливать? Это социальная, культурная, экономическая сфера?

- Вы упомянули экономику. Сегодня, в условиях пандемии и глобального экономического кризиса, весь это блок, а не только конкретное министерство - один из ключевых. Он будет наполнять бюджет и даст возможность существовать государству в следующем году и параллельно развиваться. Это главная задача не только Кабинета Министров, но и всех государственных институтов.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Стало ли для Вас неожиданным это решение?

- Мне не совсем будет корректно комментировать позицию Конституционного суда, потому что любое высказывание Председателя Верховной Рады Украины может восприниматься уважаемым судом как давление. А я на это не имею права, так как единственным органом в государстве, который может толковать Конституцию Украины, является Конституционный суд Украины. Но я вам скажу, исходя из моего прошлого. Когда назначали Сытника, я был политическим экспертом, аналитиком, политическим консультантом. Уже тогда экспертное сообщество говорило о том, что у Президента есть исключительный перечень полномочий согласно Конституции. Это решение тогда вызвало большое предостережение - а будет ли это отвечать Конституции, потому что таких полномочий согласно Конституции у Президента не было. Дополнительных изменений в Конституцию по процедуре не было внесено, а закон будет всегда стоять ниже, чем Конституция государства. Поэтому уже тогда было много вопросов. Что именно сейчас произошло, мне сложно комментировать.

Должна ли Рада как-то урегулировать определенные правоотношения в этом направлении после решения КС?

- Я думаю, что потребуются изменения в Конституцию или законодательство. Или необходимо будет расширять полномочия Президента, или определять в законе, кто будет назначать директора НАБУ. По состоянию на сегодня еще не было никаких предложений от депутатов в этом плане. Может они будут в ближайшее время, поскольку прошла всего неделя. В любом случае изменения надо будет принимать.

Как Вы оцениваете заявления первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина о создании автономной республики на подконтрольной территории Украины на Донбассе? Есть ли поддержка этого вопроса в "Слуге народа" и в Раде?

- Я неоднократно комментировал обращение Леонида Кравчука по постановлению (о проведении местных выборов). Обращение действительно поступило, Верховная Рада его изучает на уровне комитета. У них была встреча, были предложены дополнительные механизмы обсуждения, но каких-то проектов постановлений о внесении изменений в постановление о выборах на сегодня в парламенте нет. Я думаю, что сейчас невозможно внести такие изменения. Почему? Потому что это будет противоречить той норме закона, которая гласит, что Верховная Рада не позднее, чем в 90-дневный срок ко дню проведения выборов, должна объявить их. Мы это сделали абсолютно корректно, в соответствии с законодательством. Внесение любых изменений в это постановление, а тем более принятие нового постановления может поставить под сомнение проведение выборов 25 октября. Я считаю, что народные депутаты сделали абсолютно правильно.

Другая ситуация с обращением господина Фокина. Письменного обращения от Фокина в Верховную Раду пока не поступало. В рамках своих интервью Фокин говорил и обращался к парламенту, если мы чего-то не сделаем, то, по его мнению, Верховная Рада продемонстрирует то, что она не желает мира в Украине. Я считаю, что Верховная Рада всегда демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать позицию и делать все необходимое, чтобы добиться мира и восстановить территориальную целостность. Если мы говорим о других высказываниях Фокина, то я думаю, что оценку им уже давали много раз, в том числе и глава Офиса Президента Андрей Борисович Ермак, который отвечает за это направление на международной арене и делегирован Президентом. Он четко отметил, что это автономная позиция господина Фокина и ее не разделяет Президент.

А лично ваше мнение?

- Верховная Рада делает все для того, чтобы защитить национальные интересы государства и чтобы Украина вернулась к тем границам, которые признаны всем миром.

Если же все-таки будет зарегистрировано в парламенте постановление или проект о внесени изменений в постановление о выборах, поддержат ли это народные депутаты?

- На данный момент таких инициатив от народных депутатов нет. Будут ли они - давайте посмотрим.

Как Вы оцениваете события в Белоруссии? Возможна ли там революция? Будет ли Верховная Рада принимать отдельные решения о признании или непризнании результатов выборов президента Республики Беларусь?

- Были разные предложения от разных народных депутатов. На сегодня в повестке дня Верховной Рады таких заявлений нет. Кто-то поддерживает белорусскую оппозицию, кто-то из народных депутатов поддерживает позицию Лукашенко. Для меня как для Председателя Верховной Рады очень важно, чтобы Беларусь была мирной страной, независимым государством и чтобы на ее территории мы не увидели то, что наблюдаем на Востоке нашего государства, потому что это близкий к нам народ, который очень часто нам помогал и продолжает помогать сегодня. Именно на базе Минска проходят переговоры Трехсторонней контактной группы и я хочу, чтобы все решилось мирным путем. Я имею в виду - мирно выйти из этой политического, социального и в дальнейшем, экономического кризиса, к которому приведут события в Республике Беларусь.

Мы все недавно видели Лукашенко с автоматом в руках. Эти кадры, наверное, облетели весь мир. Как Вы считаете, может ли себе позволить лидер государства выходить на улицу с оружием в руках?

- Я видел эти фотографии. Я не знаю, какая необходимость была в том, чтобы ходить с оружием. Возможно, такая необходимость была. Мы же видим только по фото, не понимая, что на самом деле происходило в конкретный отрезок времени. Если говорить обо мне, то я всегда ходил без оружия.

Какие у Вас отношения с Зеленским?

- Нормальные рабочие отношения.

Часто ли Вы с ним общаетесь?

- Виделись вчера (2 сентября). Общались по неотложным вопросам. Сегодня говорили по телефону. По-разному бывает. Когда нет пленарных заседаний, то встречаемся реже, если у нас пленарные дни, то чаще.

Насколько правда, что Ваши отношения с президентом Зеленским остыли, поскольку вы занимаете сдержанную позицию по тем или иным законопроектам и вопросам?

- Я не знаю о каких вопросах вы говорите, а сдержанная, взвешенная позиция должна быть у любого политика. Это нормально. Но каким образом это должно влиять на отношения между людьми и представителями власти, я не знаю.

Как Вы считаете, следит ли за вашей деятельностью Офис Президента?

- Меня каждый день, если он пленарный, можно увидеть по телевизору. Зачем за мной следить?

Возможно, вы потенциальный кандидат на следующих президентских выборах и конкурент Зеленского?

- Сегодня у всех работы настолько хватает, что ни о какой конкуренции речь не идет.

Это понятно. Но каким вы видите свое политическое будущее? Вы амбициозный человек ... возможно, могли бы составить конкуренцию на президентских выборах?

- Выборы будут только через 4 года. Сегодня говорить о какой-то конкуренции, как минимум нелогично. На сегодня, Президент на своей должности, я на своей, Премьер-министр, соответственно, на своей, и все мы выполняем ту работу, которая предусмотрена и Конституцией, и теми вызовами, которые стоят перед страной. Сегодня не до конкуренции, поскольку нужно работать на результат.

В чем на ваш взгляд секрет "долголетия" Арсена Авакова на должности министра МВД? Он установил рекорд в Украине по пребыванию в должности министра. Как ему это удается?

- Я считаю, что Арсен Борисович эффективно выполняет функции на должности министра внутренних дел. Что касается "долголетия", то, наверное, он просто хорошо справляется со своей работой, если и раньше и сейчас занимает эту должность. Я считаю Авакова эффективным министром.

Вы с ним общаетесь?

- Конечно. Я общаюсь со всеми министрами.

Считаете ли Вы Авакова незаменимым?

- Незаменимых людей не бывает. Это мы помним еще из школьных учебников. И вечных людей не бывает, потому что наш срок на земле и на должностях лимитирован. Но, на сегодняшний день, я не слышал альтернативных фамилий людей, которые могли бы занять эту должность.

Как Вы оцениваете высокие зарплаты в Наблюдательных советах государственных компаний? Это оправдано в условиях карантина?

- Я сторонник того, чтобы все получали нормальные заработные платы. Но я реалист и исхожу из того, что чиновники должны получать нормальные зарплаты, но вместе с тем они должны быть соизмеримы с тем, что получают граждане, которые их взяли на работу. Должно быть так, как в Европе. Там государственные служащие не получают миллионы, но у них нормальная заработная плата. И много составляющих: социальный пакет, уважение в обществе. Это не исчисляется деньгами, но добавляет возможностей. Я сейчас не о тех возможностях, к которым привыкли некоторые наши чиновники. У нас чиновников не очень любят, хотя среди них есть огромное количество людей, которые за небольшие деньги, а иногда за мизерные, работают на наше государство честно.

В то же время в Европе существует жесткий контроль за деятельностью государственных служащих. И если он попадет в какую-то историю, то потеряет все, что у него есть. Поэтому это комплексный вопрос. Государство должно создавать условия и параллельно государство должно контролировать.

Какую заработную плату получает Председатель Верховной Рады Украины?

- До налогообложения 52 тыс. гривен, а "чистыми" 38-40 тыс. гривен в зависимости от месяца.

Вам хватает?

- В этом плане я - не показатель. Идя на должность я четко понимал, сколько буду получать. Я понимал, какая у меня финансовая подушка. Моей семье хватает. Я не бедный человек, мне хватает. Я понимал, что не буду здесь зарабатывать, но это сознательный выбор.

Блиц. Ваше отношение к легализации короткоствольного оружия?

- Я не уверен, что общество в полной мере к этому готово.

Как Вы относитесь к легализации легких наркотиков, например, марихуаны, в том числе в медицинских целях?

- Не поддерживаю эту идею. Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю.

Что касается легализации проституции?

- Считаю, что это не для украинских реалий. Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг.

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