На всех пляжах Киева запретили купаться из-за аномальной жары

Коммунальное предприятие "Плесо" запретило купаться на всех официальных пляжах Киева из-за активного цветения воды в связи с аномальной жарой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07.09.20 статусы муниципальных пляжей Киева: красные флаги (не купаться) на всех официальных пляжах: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предмостная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Черторой", "Галерный", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица", - сказано в нем.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября.

Указано, что все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявила о загрязнении воды кишечной палочкой на 11 пляжах Киева.

Тем временем во вторник жителей столицы ждет похолодание и дождь, +22 градуса.







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