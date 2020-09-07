Идет похолодание с дождями: прогноз погоды на начало недели

В то время, как синоптики обещают неестественно жаркий сентябрь, уже с понедельника, 7 сентября, в западные области Украины придут дожди и похолодание. В дальнейшем погода испортится и на остальной части нашей страны.

Об этом сообщает у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Европе воцарятся антициклоны Harold и Juriy, но между ними на территории Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди и похолодание на западные области.

Жителям западных областей ждут дожди и похолодание +18..+22 градуса.

При этом, Хмельницкую и Черновецкую область ждет теплая погода, +25..+29 градусов. Правда, 7 сентября нужно быть готовыми к сильному ветру.

В остальных областях Украины продолжит царить жара +26..+30 градусов.

Похолодает в большинстве областей во вторник, 8 сентября, кроме Юга и Востока - там температура будет комфортной, +29 градусов.

Следует быть осторожными туристам в Карпатах - ночная температура там упадет до +4..+7 градусов.

В Киеве в понедельник, 7 сентября, будет жарко, до +30 градусов, но во вторник жителей столицы ждет похолодание и дождь, +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий до заморозков на почве.

Также, согдасно прогнозу, первые заморозки ожидаются в конце октября.

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