Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины

Пока в Киеве возле Родины-матери устанавливают самый высокий в стране флагшток для самого большого флага, Киевский городской совет обязал все школы города исполнять гимн Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук.

"Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева", - написал он.

По мнению депутатов, исполнение гимна поможет воспитывать патриотизм в школьниках.

Скриншот Facebook Сергей Бондарчук

Как часто и когда именно школьникам надлежит исполнять гимн депутат не уточнил.

Согласно действующего закона Украины "О Государственном гимне Украины" он исполняется во время торжественных мероприятий, официальных государственных церемоний и других мероприятий.

Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.

Скрин закона Украины "О государственном гимне"

В государственных и местных органах власти рабочий день начинается без выполнения гимна. Его исполняют во время государственных, местных и профессиофнальных праздников как в органах власти, так и школах.

Как сообщали Українські Новини, учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе.

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают правила организации обучения в следующем учебном году.

Кроме того, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.