подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 июля 2020, четверг, 23:10 327
Общество 2020-07-30T23:18:20+03:00
Українські Новини
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины

Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Депутаты, Гимн Украины
Флаг Украины.Украина.Фото:pixabay
Флаг Украины.Украина.Фото:pixabay

Пока в Киеве возле Родины-матери устанавливают самый высокий в стране флагшток для самого большого флага, Киевский городской совет обязал все школы города исполнять  гимн Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевсовета и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук.

"Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения Государственного Гимна Украины в школах города Киева", - написал он.

По мнению депутатов, исполнение гимна поможет воспитывать патриотизм в школьниках.

Скриншот Facebook Сергей БондарчукСкриншот Facebook Сергей Бондарчук

Как часто и когда именно школьникам надлежит исполнять гимн депутат не уточнил.

Согласно действующего закона Украины "О Государственном гимне Украины" он исполняется во время торжественных мероприятий, официальных государственных церемоний и других мероприятий.

Таким образом, ежедневное исполнение государственного гимна Украины в школах лишит его торжественности и превратит в обыденность.

Скрин закона Украины "О государственном гимне"

В государственных и местных органах власти рабочий день начинается без выполнения гимна. Его исполняют во время государственных, местных и профессиофнальных праздников как в органах власти, так и школах. 

Как сообщали Українські Новини, учебный год в Украине начнется вовремя 1 сентября, но организовывать учебу в школе будут в соответствии с карантинными нормами в каждом регионе.

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки разрабатывают правила организации обучения в следующем учебном году.

Кроме того, Сергей Шкарлет заявил о возможной смешанной форме обучения для школьников с 1 сентября.

Пока Президент Владимир Зеленский считает, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021, с сентября, обучение проходило дистанционно.

Больше новостей о: Киев КГГА Депутаты Гимн Украины

В Киеве протестовали против закрытия рынка на Трое...
В Киеве появятся дополнительные перехватывающие па...
В Украине хотят ввести официальный email для каждо...
Жители столичного ЖК из окон квартир исполнили гим...
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины
С 1 августа отменяют самоизоляцию для украинцев, которые возвращаются из ОРДЛО
Новости
Зеленский хочет, чтобы Курбан-Байрам, Песах, католическая Пасха и другие праздники стали государственными 23:20
Киевсовет обязал все школы города исполнять гимн Украины 23:10
Украина, Россия. Фото: baomoi.com
Козак пожаловался советнику Меркель на бессмысленность и заявил о выходе России из переговоров по Донбассу 22:26 Документ
Абромавичус просит вернуть гиганские зарплаты членам набсоветов госкомпаний 22:01
Євросоюз обновил список стран, из которых разрешен въезд 21:42
больше новостей
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
"Укрзализниця" запускает в Карпаты новый поезд 09:24
Танк Аль Халид-I (Tank Al Khalid-I). Фото: The Dispatch News Desk (DND)
В рамках Украино-Пакистано-Китайского контракта армии ИРП передана партия танков нового поколения 06:45 Видео
Помидоры на Юге начали стремительно дорожать. Почем продают овощ на рынке 05:45
Дача Януковича в Урзуфе. Фото: pozitciya.com.ua
Бойцы "Азова" показали, как выглядит бывшая дача Януковича в Урзуфе 12:21
больше новостей
Суд открыл производство о запрете деятельности "Партии Шария" 16:11
Клиенты "Приватбанка" смогут снимать "наличку" с карт на кассах трех сетей супермаркетов 13:00 Список
Выборы мэра Киева: Пальчевский заказал фейковый рейтинг, – Наумович 16:46
Запорожский райсовет запретил игорный бизнес в районе 17:55 Документ
Задержание боевиков. Фото: СБУ
Боевики получали соцвыплаты из украинского бюджета: СБУ раскрыла масштабную аферу 22:48
больше новостей
Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Пискуна своим советником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok