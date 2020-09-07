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07 сентября 2020, понедельник, 17:07 774
Судебная власть 2020-09-07T18:15:03+03:00
Українські Новини
Суд просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Суд просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро

Валерия Драгомирова
Киев, Киевсовет, Школы, Окружной административный суд Киева, исполнение гимна в школах
Флаг Украины. Фото: 061.ua
Флаг Украины. Фото: 061.ua

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Киевскому городскому совету относительно отмены решения об исполнении гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда. 

"В Окружной административный суд Киева поступил иск к Киевскому городскому совету относительно признания противоправным частично решения №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного Гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности". В частности, истец просит отменить п.1.2. указанного решения, которым рекомендовано исполнения Государственного гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей", - сказано в нем. 

Кроме того, среди других требований - принять меры по обеспечению иска путем остановки решение Киевского городского совета в указанной части.

Так, сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Как сообщали Українські Новини, соцсети высмеяли и осудили решение властей исполнять гимн в школах. 

После чего Киевсовет пояснил, что исполнение гимна в школах каждый день является рекомендацией, а не обязательным требованием.

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Суд просят отменить решение Кличко об исполнении гимна в столичных школах каждое утро
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