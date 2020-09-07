Разумков рассказал, готова ли Украина к легализации проституции

Дмитрий Разумков считает, что Украина не готова к легализации проституции

Дмитрий Разумков считает, что Украина не готова к легализации проституции

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который рассказал о том, поддерживают ли в Раде протесты в Беларуси , считает, что украинское общество не готово к легализации проституции.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Считаю, что это не для украинских реалий", – сказал Разумков.

Он сомневается, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг.

Как сообщали Українські новини, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова хочет легализовать секс-индустрию.

депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин выступает за легализацию марихуаны в лечебных целях.

Также согласно соцопросу две трети украинцев против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах.

Кроме того, в августе Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Также эксперты заявляли, что демонизация игорного бизнеса является абсурдной.

Кроме того, Разумков назвал Авакова эффективным министром, который хорошо справляется со своей работой, и которому на данный момент нет альтернативы.

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