Разумков рассказал, готова ли Украина к легализации проституции

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который рассказал о том, поддерживают ли в Раде протесты в Беларуси, считает, что украинское общество не готово к легализации проституции. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам. "Считаю, что это не для украинских реалий", – сказал Разумков. Он сомневается, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг. Как сообщали Українські новини, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова хочет легализовать секс-индустрию. депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин выступает за легализацию марихуаны в лечебных целях. Также согласно соцопросу две трети украинцев против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах. Кроме того, в августе Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Также эксперты заявляли, что демонизация игорного бизнеса является абсурдной. Кроме того, Разумков назвал Авакова эффективным министром, который хорошо справляется со своей работой, и которому на данный момент нет альтернативы.