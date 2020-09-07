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07 сентября 2020, понедельник, 15:42 242
Политика 2020-09-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
Разумков рассказал, какие у него отношения с Зеленским

Разумков рассказал, какие у него отношения с Зеленским

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Разумков Дмитрий, Рабочие отношения
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

В то время, как СМИ писали, что Разумков поссорился с Зеленским, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает свои отношения с Президентом Владимиром Зеленским нормальными и рабочими.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Нормальные рабочие отношения", - сказал Разумков.

По его словам, когда нет пленарных заседаний, то встречается с Зеленским реже, а в пленарные дни - чаще.

Также Разумков не считает, что отношения с Зеленским ухудшились из-за его позиции относительно тех или иных законопроектов и вопросов.

"Я не знаю о каких вопросах вы говорите, а сдержанная, взвешенная позиция должна быть у любого политика. Это нормально. Но каким образом это должно влиять на отношения между людьми и представителями власти, я не знаю", - добавил спикер.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков готов выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания.  


Ранее Разумков назвал Авакова эффективным министром, которому нет альтернативы.

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