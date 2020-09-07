Разумков рассказал, какие у него отношения с Зеленским

В то время, как СМИ писали, что Разумков поссорился с Зеленским, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает свои отношения с Президентом Владимиром Зеленским нормальными и рабочими.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Нормальные рабочие отношения", - сказал Разумков.

По его словам, когда нет пленарных заседаний, то встречается с Зеленским реже, а в пленарные дни - чаще.

Также Разумков не считает, что отношения с Зеленским ухудшились из-за его позиции относительно тех или иных законопроектов и вопросов.

"Я не знаю о каких вопросах вы говорите, а сдержанная, взвешенная позиция должна быть у любого политика. Это нормально. Но каким образом это должно влиять на отношения между людьми и представителями власти, я не знаю", - добавил спикер.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков готов выполнить указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, если таков будет издан и будут для этого конституционные основания.



Ранее Разумков назвал Авакова эффективным министром, которому нет альтернативы.





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