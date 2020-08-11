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11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

11 августа 2020, вторник, 12:41 322
Президент 2020-08-11T12:41:15+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса: какие есть ограничения для игроков

Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса: какие есть ограничения для игроков

Ольга Фандорина
Игры, Игорный бизнес, Владимир Зеленский, Легализация игорного бизнеса
Рулетка. Фото: ИГБ
Рулетка. Фото: ИГБ

Президент Владимир Зеленский 11 августа подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта № 2285-д на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Согласно документу, разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Соответствующее оборудование должно быть сертифицировано и подключено к государственной системе онлайн-мониторинга игрового оборудования и онлайн-системе организаторов азартных игр.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юридические лица-резиденты Украины.

При этом запрещено быть организаторами азартных игр: банкам и другим финансовым учреждениям; предприятиям, учреждениям и организациям, включенным в реестр неприбыльных организаций и учреждений; юридическим лицам, которым по решению суда, вступившим в законную силу, запрещено заниматься организацией и проведением азартных игр.

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, кто имеет выраженную зависимость (лудомания).

Игроками не могут быть: недееспособные и ограниченно-дееспособные лица; лица, не достигшие 21 года; лица, которые, согласно законодательству, имеют соответствующие ограничения; лица, находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; лица, признанные администрацией заведения нежелательными; лица, внесенные в реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и (или) участие в азартных играх.

Ранее депутат от фракции "Голос", первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк сообщил, что депутаты в ходе рассмотрения поправок к данному законопроекту учли и поддержали две противоречащие друг другу поправки - №722 и №723.

Согласно поправке №722 (предложена профильным комитетом), конкурс по отбору кандидатов в члены уполномоченного органа проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в специальном порядке, утвержденном Кабинетом Министров, а членов назначает Кабмин, а согласно поправке №723 (депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского) предусмотрено, что конкурс на членов уполномоченного органа проводит конкурсная комиссия, сформированная финансовым комитетом, членом которого он является.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса.

Также согласно принятому закону об игорном бизнесе, можно открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.

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