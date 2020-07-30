Демонизация игорного бизнеса является абсурдной, - эксперты

Эксперты полагают, что демонизация игорного бизнеса является абсурдной.

Об этом сообщили эксперты в ходе круглого стола "Актуальные вопросы работы игорного бизнеса в переходной период" в пресс-центре Українських Новин.

"Сегодня создалась такая ситуация, что мы имеем в инфополе негативный контекст на эту тему. Только появляется какая-то новость, мы сразу видим много негатива. Это абсолютно неправильно, так как за закон о легализации игорного бизнеса - это закон об инвестициях", - сообщил Артем Кузьменко, партнер юридической компании Eterna Law.

По его словам, в прессе демонизируются лудомания, допуск к играм детей, обнищание населения из-за проигрыша денег, коррупция и неуплата налогов.

Юрист опроверг все вышеуказанные опасения, так как закон все эти вопросы четко регулирует и направлен как раз на защиту населения, в том числе лудоманов и детей, от участия в азартных играх.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, отметил, что в обществе считается, что игорный бизнес – это криминальный бизнес из-за запрета.

"Такие ассоциации идут у большинства населения. Это ничего общего не имеет с реальностью вообще. На Западе игорный бизнес - это часть индустрии развлечений. В европейских странах операторы игрового рынка являются также спонсорами различных соревнований. Они тратят много средств на поддержку медицины, спорта, культуры и т.д", - отметил эксперт.

В свою очередь Игорь Петренко, политолог, доктор политических наук, добавил, что сам факт принятия данного закона является определенным стимулом для бизнеса, который пытается обосновать себе место.

Политолог добавил, что недавняя приватизация отеля "Днепр" за столь значительную сумму в более 1 млрд гривен не была бы возможной без принятия закона о легализации игорного бизнеса.

"Также есть другие отели, по которым идут определенные работы по организации игорных залов. Есть информация, что турецкие инвесторы присматриваются к югу Украины для обустройства игорной зоны. Это далекая перспектива, но эти сигналы уже есть", - отметил эксперт.

Как сообщали Українські Новини, 14 июля Верховная Рада легализировала игорный бизнес.

Согласно тексту законопроекта, в Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино; в сети Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет; организация и проведение азартных игр в залах игровых автоматов; организация и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Осуществлять указанную деятельность можно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующей лицензии.

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами.