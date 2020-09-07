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07 сентября 2020, понедельник, 14:42 715
Верховная Рада и партии 2020-09-07T14:42:10+03:00
Українські Новини
Одни депутаты Рады поддерживают белорусскую оппозицию, другие – Лукашенко, – Разумков

Одни депутаты Рады поддерживают белорусскую оппозицию, другие – Лукашенко, – Разумков

Александр Савич
Верховная Рада, Александр Лукашенко, Беларусь, Дмитрий Разумков, Протесты в Беларуси
Дмитрий Разумков рассказал, как в Раде относятся к событиям в Беларуси
Дмитрий Разумков рассказал, как в Раде относятся к событиям в Беларуси

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сказал, что Кабмин нуждается в усилении новыми кадрами, заявляет, что некоторые депутаты парламента поддерживают белорусскую оппозицию, а кто-то из депутатов поддерживает позицию исполняющего обязанности Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Были разные предложения (по Беларуси) от разных народных депутатов. На сегодня в повестке дня Верховной Рады таких заявлений нет. Кто-то поддерживает белорусскую оппозицию, кто-то из народных депутатов поддерживает позицию Лукашенко.

Для меня как для председателя Верховной Рады очень важно, чтобы Беларусь была мирной страной, независимым государством и чтобы на ее территории мы не увидели то, что наблюдаем на востоке нашего государства, потому что это близкий нам народ, который очень часто нам помогал и продолжает помогать сегодня", – сказал Разумков.

Он отметил, что именно на базе Минска проходят переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, и он надеется, что ситуация в Беларуси решится мирным путем.

"Я имею в виду – мирно выйти из этого политического, социального и в дальнейшем экономического кризиса, к которому приведут события в Республике Беларусь", – добавил спикер.

Как сообщали Українські новини, Разумков высказался о расколе в "Слуге народа".

Также Разумков заявил, что готов распустить Раду по указу Зеленского, если для этого будут конституционные основания.

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