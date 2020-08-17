Две трети украинцев против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах, — соцопрос

75% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), выступают против легализации онлайн-казино и залов игровых автоматов в гостиницах не ниже категории "три звезды".

Об этом свидетельствуют результаты опроса,передают Українськi Новини.

Участников исследования попросили выразить свое отношение к регулированию разных видов азартных игр в Украине.

Так, 64% выступили против, 30% поддерживают легализацию казино в помещениях 5-звездочных гостиниц, загородных комплексов и в специальных игровых зонах, определенных Кабинетом Министров, 6% - затруднились ответить.

Против интернет-казино выступили 75% опрошенных, за - 13%, воздержались - 12%.

Не поддерживают легализацию залов игровых автоматов в гостиницах не ниже категории "три звезды" 75% респондентов, 18% - поддерживают, 7% - отказались ответить.

Против сайтов букмекеров в Интернете выступили 63% опрошенных, за - 19%, еще 19% не ответили.

Не поддерживают легализацию покера в Интернете 66% респондентов, при этом 20% поддерживают и 14% затруднились ответить.

Опрос проводился 7-11 июля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов с подконтрольных территорий.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 56% опрошенных КМИС в конце 2019 года выступали против легализации игорного бизнеса.

Как украинцы относятся к легализации азартных игр. Рейтинг: КМИС

Также Национальное агенство по предотвращению коррупции (НАПК) предупреждало Президента Владимира Зеленского о коррупционных рисках закона о легализации игорного бизнеса.

Ранее в Раде предлагали отменить результаты голосования за легализацию игорного бизнеса.

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