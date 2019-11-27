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27 ноября 2019, среда, 16:00 159
Политика 2019-11-27T16:00:02+02:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" Жупанин за легализацию марихуаны в лечебных целях

Депутат "Слуги народа" Жупанин за легализацию марихуаны в лечебных целях

Слуга народа, Рада 9 созыва, Легализация марихуаны в Украине, Андрей Жупанин
Андрей Жупанин
Андрей Жупанин

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") выступает за легализацию марихуаны в лечебных целях.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я не вижу прямой связи между легализацией игорного бизнеса и легализацией проституции или марихуаны. Насколько мне известно, в некоторых странах создаются специальные игорные зоны, где разрешены не только игорные заведения, но и проституция, употребление марихуаны. Есть примеры стран, где все это разрешено по отдельности и не пересекается одно с другим (Нидерланды). Мне кажется, что в Украине уже необходимо легализовать употребление марихуаны для лечебных целей. Мне удивительно, почему мы этого еще не сделали", - сказал он.

Депутат считает украинское общество слишком консервативным, чтобы легализировать проституцию.

"По поводу общей легализации – не знаю, вопрос сложный, особенно в нашем консервативном обществе", - выразил мнение парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.


Ранее петиция о легализации марихуаны набрала рекордное количество подписей на сайте Рады. 

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