Депутат "Слуги народа" Жупанин за легализацию марихуаны в лечебных целях

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") выступает за легализацию марихуаны в лечебных целях.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Я не вижу прямой связи между легализацией игорного бизнеса и легализацией проституции или марихуаны. Насколько мне известно, в некоторых странах создаются специальные игорные зоны, где разрешены не только игорные заведения, но и проституция, употребление марихуаны. Есть примеры стран, где все это разрешено по отдельности и не пересекается одно с другим (Нидерланды). Мне кажется, что в Украине уже необходимо легализовать употребление марихуаны для лечебных целей. Мне удивительно, почему мы этого еще не сделали", - сказал он.

Депутат считает украинское общество слишком консервативным, чтобы легализировать проституцию.

"По поводу общей легализации – не знаю, вопрос сложный, особенно в нашем консервативном обществе", - выразил мнение парламентарий.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает несвоевременным вопрос о легализации медицинской марихуаны.



Ранее петиция о легализации марихуаны набрала рекордное количество подписей на сайте Рады.