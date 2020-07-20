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20 июля 2020, понедельник, 17:20 1523
Общество 2020-07-20T17:45:24+03:00
Українські Новини
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно"

Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно"

Ольга Фандорина
Легализация проституции, Партия
Галина Третьякова. Фото: Левый берег
Галина Третьякова. Фото: Левый берег

Секс-индустрию в Украине нужно легализовать. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, которой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты, в интервью "Громадському".

"Я вообще являюсь сторонником легализации всего, что возможно… Секс-индустрия у нас была, это одна из самых древних профессий, и тот, кто ее организовывает, т. н. сутенеры, тоже в черной части спектра экономики. Они получают прибыль. Там есть унижение, есть элементы торговли людьми. Эти элементы надо убрать", – сказала Третьякова.

Нардеп убеждена, что, когда секс-индустрия работает в законном поле, государство может ее контролировать.

Третьякова утвердительно ответила на вопрос о том, нуждаются ли сотрудники секс-индустрии в социальной защите.

"Конечно. Человек, работающий в этой сфере, потом будет истребовать от государства пенсионное обеспечение. Если с ним что-то произойдет, например, несчастный случай, который приведет к инвалидности, и это потребует присмотра, социальные службы будут подключаться. Соцзащита покрывает любого гражданина Украины", – пояснила Третьякова.

Напомним, ранее Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Кроме того, Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". 

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