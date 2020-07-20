Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно"

Секс-индустрию в Украине нужно легализовать. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова, которой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты, в интервью "Громадському".

"Я вообще являюсь сторонником легализации всего, что возможно… Секс-индустрия у нас была, это одна из самых древних профессий, и тот, кто ее организовывает, т. н. сутенеры, тоже в черной части спектра экономики. Они получают прибыль. Там есть унижение, есть элементы торговли людьми. Эти элементы надо убрать", – сказала Третьякова.

Нардеп убеждена, что, когда секс-индустрия работает в законном поле, государство может ее контролировать.

Третьякова утвердительно ответила на вопрос о том, нуждаются ли сотрудники секс-индустрии в социальной защите.

"Конечно. Человек, работающий в этой сфере, потом будет истребовать от государства пенсионное обеспечение. Если с ним что-то произойдет, например, несчастный случай, который приведет к инвалидности, и это потребует присмотра, социальные службы будут подключаться. Соцзащита покрывает любого гражданина Украины", – пояснила Третьякова.

Напомним, ранее Третьякова заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Кроме того, Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом".